‘En aprietos’, dicen estar los conductores fluviales en Barrancabermeja a causa de la falta de mantenimiento en el canal navegable que permite el embarque y desembarque de pasajeros en el sector del Muelle de Barrancabermeja.

Los bajos niveles del río y grandes playas que se han formado a causa de la sedimentación, que se ha agravado en los últimos días, impiden a los ‘chaluperos’ que puedan recoger y dejar sus pasajeros en el terminal.

“No tenemos acceso en la parte del Muelle, no tenemos canal navegable para llegar al terminal Fluvial Yuma, un terminal que fue hecho por Cormagdalena y nos resulta difícil ver que no se pueda arrimar ahí porque se ha dejado de hacer mantenimiento en el canal navegable del río para que pueda haber agua y así nosotros poder transitar”, relató William Mier Jaraba, coordinar fluvial de Transportadora San Pablo.

Ante la situación, transportadores deben hacer uso de una zona de embarque y desembarque improvisada en el sector conocido como Puerto Águila, “tuvimos que improvisar este punto en el sector para poder hacer el embarque y desembarque de más de 300 pasajeros que salen o llegan a diario a Barrancabermeja. Pero acá las personas que tenga movilidad restringida no pueden embarcar ni desembarcar porque solo se llega por una zona donde hay escaleras”, dijo.

Advierten que si la situación sigue así, podría suspenderse el transporte de pasajeros por el río en esta zona del país.

“Dios quiera que el río crezca, porque no vemos alternativas, no hay maquinaria para adelantar trabajos, ni draga, no hay nada, esto lo tiene Cormagdalena abandonado. Los reyes en las playas son coyongos y las garzas, no hay acceso allá y debemos rogar acá, porque esto es un sitio privado, o pagar para que dejen arrimar a los pasajeros. Si esto sigue aquí no vamos a poder seguir”, dijo un transportador.

Por su parte, Nelson Celis, inspector fluvial, advirtió que no solo habrá dificultades para los pasajeros, sino que también grandes afectaciones económicas para las empresas transportadoras. Por ello, asegura que se hace urgente que se inicien trabajos para recuperar la navegabilidad en esta zona.

“Necesitamos el dragado, por eso llamamos a Cormagdalena que es en la encargada, hace un mes se presentó una sedimentación igual y con una draga cerca que había, se pudo abrió el canal, pero vemos que otra vez volvió y tenemos esa sedimentación que nos está afectando el transporte de pasajeros”, dijo.

Hasta el momento, el gremio de transportadores fluviales asegura no haber recibido una respuesta por parte de Cormagdalena, pese a que hace un mes hicieron una solicitud formal para que se interviniera el canal navegable.

En la actualidad, la entidad tiene vigente el contrato 101496-004-2022, el cual contempla el mantenimiento del canal navegable, mediante dragado hidráulico y mecánico en el río Magdalena, en la zona comprendida entre Barrancabermeja (Santander) y Pinillos (Bolívar).