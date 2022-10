En el más reciente reporte entregado por la Secretaría Distrital de Salud, a corte del 15 de octubre, se cuentan 336 casos de dengue, la mayoría de ellos no han revestido gravedad. “Este año, las IPS’s del Barrancabermeja han notificado ante el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (Sivigila), un total de nueve casos calificados como dengue grave, 90 casos de dengue sin signos de alarma y 237 con signos de alarma”, explicó Lisbeth Sánchez, profesional de la dependencia.

Según Harold Durán, secretario de Salud, las comunas más afectadas son las 5 y 6, por lo que allí se han intensificado las labores de prevención. “En estos dos sectores se ha presentado la mayor notificación de casos, por eso seguimos trabajando, no solo ahí sino en todo el distrito, para reforzar algo que es fundamental en estos casos que es la prevención, la comunidad debe entender que en este tipo de enfermedades hay que apostarle a prevenir”, aseguró Durán.

En las jornadas de sensibilización y prevención, funcionarios realizan visitas en los barrios para enseñarles a los ciudadanos a identificar y erradicar los criaderos de zancudos.

“Hemos realizado varias jornadas, estamos articulados con educación, la empresa de acueducto, Bomberos, y con la comunidad, que incluso, a veces renuente y sólo piden control químico que es la fumigación, pero nada se saca con fumigar y matar los zancudos adultos que incluso no son quienes transmiten la enfermedad, son los bebés; pero no hacemos nada aplicando químico cuando la comunidad aun no es consciente de eliminar los criaderos sigan en sus casas”, añadió el funcionario.

Y agregó que la ciudad, al estar rodeada de ciénagas, está en alto riesgo de presentar casos de enfermedades transmisibles como el dengue. “Ese es el factor de riesgo más grande que tenemos que son las aguas; por un lado está la ola invernal que acá nos ha tocado fuerte; y lo otro es que Barrancabermeja es una ciudad endémica de dengue, es decir, hay alto riesgos por sus fuentes hídricas porque estamos rodeados de ciénagas”, de acuerdo con Durán. Pese a las cifras, en la ciudad no se registran muertes por la enfermedad.

Aún no autorizan fumigación

El Secretario de Salud de Barrancabermeja explicó que la fumigación, una de las medidas que pide la comunidad, es regulada por el Ministerio de Salud y Protección social, por lo que se debe esperar la autorización para poder implementarla.

“Esto no es algo que decide el ente territorial, el Ministerio reguló este tema desde 2010 y no es fácil lograrlo. Nosotros ya radicamos una solicitud donde le pedimos al ministerio que nos autoricen las fumigaciones por sectores y nos suministre el químico. Son ellos quienes lo suministran. Esta solicitud la hicimos por el riesgo que tenemos y porque no queremos que se nos presenten muertes por dengue”, dijo el Secretario de Salud.

En ente territorial está a la espera de una respuesta positiva por parte del Ministerio para poder iniciar las fumigaciones.