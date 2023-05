En fotos: Areneros están estancados, sin arena y sin el sustento, en Barrancabermeja

Cruzado de brazos, con la mirada perdida entre el reflejo que producen las cálidas aguas del río Magdalena y con una inmensa incertidumbre porque hoy no tiene dinero para llevar a su hogar, Francisco Borja, un humilde arenero artesanal de Barrancabermeja, se lamenta porque completa tres días sin poder trabajar.

“Estamos parados, el nivel del río no nos ha dejado trabajar y estamos haciendo nada, llevando del bulto; cuando hay ‘boleo’ sacamos entre cuatro y cinco viajes de arena lo que nos da de $70 mil por persona y ahora estamos en las tablas no se puede hacer nada”, dice.

El río y la arena son su vida; y a sus 41 años, solo ha trabajado en labores de minería a cielo abierto, extrayendo arena del Magdalena, algo que le enseñó su padre desde que era muy niño.

“Yo soy arenero de toda la vida; aprendí desde niño, desde que tenía 10 años porque mi papa era agricultor pero también arenero y este fue mi mundo desde siempre y a eso me he dedicado toda la vida, en firme llevo más de veinte años trabajando acá; tengo seis hermanos y todos vivimos de esto... de sacar arena ”‘El boleo’, cuenta, lo hace a mano limpia, con baldes; casi que transformándose en una draga humana que se sumerge bajo el río soportando las altas temperaturas que, como de costumbre, arropan al ‘Puerto’. Luego de extraer el material lo transportan en canoas repletas hasta la orilla en donde usan palas para llevar el producto hasta granes bandas mecánicas, que finalmente, llenan las volquetas que permanecen allí estacionadas.

El trayecto que recorre en el río Magdalena desde el sector de El Muelle, en donde él y cerca de 150 areneros más hacen las labores de extracción, hasta el caño Juan Esteban a la altura del sector de La Repunta es de al menos un kilómetro. Con ‘canoa llena’ navegan aproximadamente una hora, en jornadas que usualmente realizan desde las3:00 am hasta la hora de almuerzo.

Sin embargo, en los últimos tres días todos debieron parar sus labores; ha sido imposible trabajar ya que, el fuerte verano de las últimas semanas provocó la disminución de los niveles del río Magdalena y en el trayecto que a diario recorren, se han formado palizadas y grandes playas que les impiden el paso.

“Ya tenemos tres días sin trabajar, estamos afectados por la sequía y hoy estamos enviando un llamado de auxilio para que nos colaboren para que Cormagdalena o la Alcaldía nos traigan una retro o una draga y nos abran paso porque no podemos transportar nuestro material, y es que nos genera el sustento diario porque no tenemos más apoyo de nadie y obligatoriamente dependemos de este trabajo”, dijo.

Por la situación también se ven afectados más de 200 paleros y casi 30 volquetas que, como ellos permanecen sin poder trabajar. “No están sacando arena y los paleros no tenemos que hacer, no podemos ‘palear’, no hay arena, esta difícil de sacar porque como está el rio no puede andar la canoa”, dijo José Antonio Torres Lozano, palero desde hace veinte años.

Casi toda la economía del barrio Arenal, que recibe este nombre en honor a esta actividad artesanal, depende de las labores que se adelantan alrededor del río Magdalena.

“Estamos en crisis”

Emilio Méndez, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Arenal, dijo que a causa de la imposibilidad del desarrollo de las labores de extracción de arena en el rio Magdalena, en la zona se vive una crisis ya que son cerca de mil familias las que dependen de esta economía.

“En la comuna uno, la minería artesanal y la pesca, son la mayor fuente de ingresos para las familias y de eso depende también la economía de Barrancabermeja y con los niveles del río no se puede navegar porque el peso de las canoas llenas es imposible. Dependemos netamente de lo que produce el río y no podemos trabajar porque todos los mineros están afectados. Requerimos que Cormagdalena y la Alcaldía tengan en cuenta a la gente que depende del río”, dijo

La situación, advierte podría generar una crisis en la ciudad, “porque de acá se saca la arena para las construcciones, la arena es materia principal para la construcción y toda se la llevan de acá, y además también están afectados los pequeños agricultores, pescadores que también se transportan por el río están en dificultades”, dijo.

Por eso, el líder comunal pidió al gobierno local y a Cormagdalena que abran paso interviniendo el cauce del río, y que además, se tenga en cuenta a esta población en las labores de limpieza que se adelantan en los caños y afluentes de la ciudad, “acá se hacen limpiezas, se vincula a gente a esas labores y no se está teniendo en cuenta a estas personas que por ejemplo en estas épocas no tienen qué hacer”, dijo.

Frente al tema, Armando Montes, secretario de medio ambiente indicó que en la actualidad hay un proceso precontractual para mantenimiento de caños y limpieza de ciénagas, pero este no incluye remoción de sedimentos en esa zona, “nos vamos a reunir con Cormagdalena y vamos a hacer la petición de alguna maquinaria que nos ayude con el mantenimiento del canal navegable que usan los areneros e igualmente estamos trabajando para poder vincularlos en las limpiezas que se realizarán en el segundo semestre del año”, dijo el funcionario.

Pie de foto Bajo niveles, y grandes playas que se han formado en el río impiden elpaso de las canoas donde transportan la arena.

Dato Los areneros artesanales piden atención por parte de Cormagdalena y la Alcaldía para que adelanten trabajos que permitan abrir paso en los puntos críticos sobre el río Cifra Cerca de 150 areneros pararon labores de extracción de arena por los bajos niveles del río.