En un kiosko comunal, que está cubierto por un techo de paja, casi que a la intemperie, reciben clases al menos 20 niños de la vereda Payoa 5 del municipio de Sabana de Torres, Santander. Hay un tablero improvisado en la parte del frente, mientras que en varias hileras de pupitres se ubican los pequeños, quienes en medio de sus deseos por aprender, asisten a recibir sus clases pese a la precariedad que hay en el sitio.

Cuando llueve, se mojan; cuando tienen ganas de ir al baño, deben acudir a casa de algún vecino a pedirlo prestado, e incluso, los pequeños deben sobrevivir con las mascotas callejeras que ingresan y muchas veces hacen sus necesidades en el mismo lugar de clases; “ellos están estudiando en ese kiosko que tiene todo el techo roto, que no está en condiciones óptimas porque en muchas ocasiones hace brisa y los niños se mojan; no tienen agua, no tienen sanitario, los vecinos son los que prestan para que ellos puedan tener acceso a eso”, contó Luz Deny, presidenta de la Asociación de Padres de Familia.

Mientras este grupo de niños adelanta sus labores académicas en el kiosko, otros más, se ubican en el comedor escolar que hoy es un improvisado salón de clases. Todo ocurre frente a las instalaciones de la nueva escuela, que pese a estar casi terminada, desde hace 14 meses tiene los trabajos paralizados.

“Desde comienzo de año estamos en esa situación, nos dice que en 8 días, que en 15 días y ya vamos a esta fecha y no hay avances, yo creo que vamos a concluir el año y los niños van a terminar recibiendo sus clases ahí, exigimos que el contratista entregue la obra porque es indígnante lo que viven estos niños que solo tienen entre 6 y 12 años; esto es realmente inhumano e indignante”, dijo la representante.

¿Qué pasó con la escuela?

La escuela de la vereda Payoa 5 entró en un proceso de remodelación ante las falencias estructurales que presentaba; el proyecto quedó contemplado en el marco del Programa Nacional de Obras por Impuestos, mediante un convenio firmado con la empresa PetroSantander en diciembre del año 2019, por un monto cercano a los 2.000 millones de pesos, para las mejoras locativas y la dotación de la misma.

En 2020 iniciaron las obras que posteriormente fueron paralizadas por el COVID-19, luego se reiniciaron hasta el mes abril del 2021, cuando de nuevo los trabajos fueron suspendidos. “Desde esa fecha, es decir hace 14 meses, se suspenden las obras, y a hoy no se reactiva, hay un acta de suspensión desde el año pasado por un permiso eléctrico que da la electrificadora de Santander y lo que no compartimos es que se le permita al contratista una obra suspendida durante 14 meses de retraso por un permiso que no tiene tanta demora, no entendemos y lo peor es que no dicen nada. Y nos indigna porque la obra está casi terminada pero los niños están estudiando en condiciones precarias en un kiosko al lado donde se mete el sol, el agua, no hay baños, bajo la mirada omisiva del gobierno local”, denunció José Vicente Sandoval, concejal de Sabana de Torres.

Frente a la situación, la alcaldía de Sabana de Torres informó a través de sus redes sociales, que desde la administración se han hecho las gestiones pertinentes para que la obra sea entregada y puesta al servicio de la comunidad, “exigimos al contratista ponerse al día con los trabajos de finalización de obra, certificaciones y cumplimiento pendiente de honorarios. En 15 días fijamos plazo para realizar las revisiones y programar la entrega”, se lee en un post de Facebook.

Ante la inconformidad, las comunidades aseguraron que si en los próximos días no hay solución, saldrán a protestar, “nos dijeron que en 15 días nos daban solución, estamos esperando, junto con padres de familia y la comunidad acordamos que si no es así, haremos una protesta para que la alcaldía, planeación que es el interventor, le haga cumplir al contratista y le haga efectiva las pólizas de responsabilidad; que no entendemos porque no lo han hecho, pero ya es justo que entreguen y los niños reciban clases dignas”, dijo el Corporado.