Habitantes del barrio 22 de marzo hacen un llamado a la Alcaldía Distrital para que intervenga la vía principal que se encuentra en pésimo estado.

Entre el barro y los huecos; así tienen que transitar cientos de ciudadanos que se movilizan a diario por la vía principal de acceso al barrio 22 de Marzo, en la comuna tres de Barrancabermeja. La comunidad asegura que el paso en este sector se ha convertido en una verdadero “dolor de cabeza” para conductores y peatones.

“Esto cada vez está peor, se ha convertido en un verdadero peligro. En medio de tanto hueco y barro se generan muchos accidentes de tránsito, porque cuando llueve esto se vuelve solo barro y el terreno se pone muy liso, el que tiene que pasar obligadamente, se arriesga y expone también sus vehículos”, dijo Santiago Atehortúa, habitante de la zona.

Con la presente temporada de lluvias el panorama ha empeorado y según el líder comunitario Luis Alberto Yepes, los habitantes del sector se ven en serios problemas cada vez que deben transitar en medio del barro, tanto así, que hasta niños y adultos mayores han terminado lesionados en medio de accidentes de tránsito.

“Siempre que llueve hay accidentes, eso es el pan de cada día. Recientemente hemos tenido el caso de una señora de la tercera edad que se nos cayó y sufrió una fractura de la pierna izquierda, tuvimos un niño que iba para el colegio y la moto donde lo llevaban se resbaló. Son muchas personas que se han caído y carros que han quedado enterrados por el pésimo estado de la vía”, dijo el líder.

El clamor para que la carretera sea pavimentada, no es nuevo; la comunidad cuenta que desde hace más de cuatro años han radicado derechos de petición y solicitado a los gobiernos de turno el mejoramiento vial, pero hasta el momento sus peticiones no han tenido eco.

“Esto no es nuevo, hace casi cinco años venimos pidiendo el arreglo de la vía, pero cuando no hay voluntad política no pasa nada. Antes nos decían que no se podía porque el barrio no era legal, entonces como ya estamos legalizados lo que queremos es que miren a esta comunidad y arreglen la vía que beneficia a 18 barrios que están alrededor”, dijo.

Alfonso Eljach, alcalde de Barrancabermeja, respondió a la queja de la comunidad del barrio 22 de Marzo; el mandatario dijo que su administración trabaja en la formulación del proyecto que permitirá recuperar esta vía que conecta a la comuna tres del Distrito.

“Estamos trabajando en el diseño de la vía, pero primero nos toca trabajar en el alcantarillado. Son dos kilómetros de la vía principal que conecta a gran parte de la comuna tres y esperamos pronto tener el proyecto listo que está alrededor de los 8 mil y 10 mil millones de pesos y que incluye alcantarillado, instalación de acueducto y pavimentación y va a ser una de las obras que vamos a entregar en este gobierno”, dijo el alcalde Eljach.

Se prevé que en dos meses esté listo el proyecto de recuperación vial del barrio 22 de Marzo.