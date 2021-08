Essa atiende anomalías en San Rafael de Chucurí

La comunidad del corregimiento San Rafael de Chucurí, en Barracabermeja, empezó el mes de agosto con el pie izquierdo.

Ayer completaron cuatro días sin el servicio de energía, lo cual hizo que la paciencia se agotara, según explicaron los propios líderes de la zona, quienes esperaban que al final de la tarde se restableciera el servicio por parte de la Electrificadora de Santander.

Según las declaraciones del edil Ramiro Suárez, hasta ayer aún esperaban explicaciones, dado que nadie entiende qué pasa en el sector para que el arreglo haya tardado tanto.

“La Electrificadora de Santander no se hace presente ni nos dicen qué es lo que está ocurriendo, cuáles son los daños. Vemos que el tiempo en esta temporada es seco, no está lloviendo, no hay tempestad, no hay nada externo que pueda causar algún daño.

Por esa razón la presencia de la empresa se hace tan importante, para obtener respuestas”, dijo el líder de la comunidad.

Respuesta oficial

Voceros de la Electrificadora de Santander indicaron que la situación ha sido atendida y se hace una evaluación de las posibles causas.

“Estamos en el tema de investigación sobre posibles intervenciones de terceros en las redes, lo cual afecta la continuidad del servicio”, dijo el jefe de mantenimiento, Jimmy Díaz.

El funcionario también indicó que hubo tormentas en la zona de alimentación de San Rafael de Chucurí y Las Montoyas.