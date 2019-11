“Este paro es una voz de todos”, aseguran los organizadores

Las diversas centrales de trabajadores del Magdalena Medio y los gremios que han confirmado su adhesión al Paro Nacional del próximo jueves ultiman detalles para la jornada, que en Barrancabermeja empezará con un plantón en el As de Copas, a las 7.00 de la mañana.

Así lo explicaron líderes de la jornada, que esperan concentrar en el Puerto Petrolero cerca de 30.000 personas en torno a movilizaciones y protestas.

El docente Jairo Acevedo Leal, miembro del Comité Municipal del Paro, dijo que no se permitirá un solo hecho de vandalismo ni violencia, sino que espera que la jornada del jueves sea un ejemplo de buen comportamiento.

“Hemos acatado el llamado de la Colombia entera, este paro es de todos. Es un encuentro de voces para decirle al gobierno lo que estamos sintiendo, lo que estamos viviendo y que nos está doliendo”.

“En Barrancabermeja nos vamos a juntar en el As de Copas para hablar con la gente, para movernos en la ciudad. Es esa la consigna. Hay ruidos, como que va a haber acciones no debidas, pero no, nosotros sabemos lo que es la protesta pacífica”, dijo Acevedo.

Puesto de mando

A la par con estas declaraciones de los líderes del Paro Nacional, el Municipio recordó que se instalará, entre otras acciones, el Puesto de Mando Unificado en el Comando de Policía.

“Ya las autoridades nos estamos preparando para atender todo lo que será esta jornada a fin de que se garantice el orden público y la seguridad”, dijo la Secretaria de Gobierno, Francy Elena Álvarez Ospino.

“Barrancabermeja siempre ha sido ejemplo en cuanto a manifestaciones y protestas, las cuales finalizan en total tranquilidad y normalidad”, agregó la funcionaria.