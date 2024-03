Finqueros afectados por incendio forestal están desesperados

Argemiro Chávez es un finquero de Barrancabermeja dedicado a producir leche de búfalo. “Bellacruz”, predio en el que durante años ha encontrado la generación del sustento para su familia, se ubica en la desembocadura del caño San Silvestre con el río Sogamoso, zona que fue afectada por el incendio forestal que consumió más de dos mil hectáreas de capa de vegetación.

La tragedia ambiental dejó un rastro de desolación y una crisis que hoy los tiene de brazos cruzados. “Todos los productores, finqueros y parceleros estamos preocupados con razón al incendio forestal que se presentó en la zona, la primera prioridad era controlar el incendio y gracias a Dios se controló y extinguió. Ahora estamos cuantificando los daños y mirando cómo estamos, y la situación es preocupante porque nos quedamos sin comida para los animales. En este momento suspendimos los trabajos en nuestras tierras y nos tocó despedir al personal que teníamos porque no tenemos cómo sostener la carga laboral”, relató.

Cómo él, cerca de 30 propietarios de fincas ubicadas en la zona afectada por el incendio dicen estar en medio de una difícil situación, pues además de no tener comida para sus animales porque todo el pasto fue consumido por las llamas, sus predios quedaron sin cercas, lo que impide el control del ganado.

“Todo se quemó, no hay pasto. Tenemos problemas con el ganado, no tenemos pasto, estamos sin cerca porque la candela nos acabó con todo. Todos quedamos sin linderos, todo el mundo tiene que reconstruirlos para que los animales no anden por toda esa cantidad de tierra que se abrió y esto es un problema para nosotros”, expresó Reynaldo Martínez Arango, otro de los afectados.

Por eso, estas comunidades lanzaron un SOS para que las autoridades locales y departamentales establezcan medidas urgentes que permitan mitigar la crisis provocado por la emergencia ambiental.

“Es urgente que nos ayudan con la semilla de los pastos y que nos apoyen con algo inmediato porque es un periodo de tres o cuatro meses que demoran para salir y nuestros animales no tienen comida”, dijo.

El incendio forestal que afectó la zona aledaña al caño San Silvestre fue reportado a finales del mes de febrero y controlado en su totalidad hasta el pasado 15 de marzo. La fauna y la flora quedó devastada ante la rudeza de las llamas. Las autoridades calcularon que hay más de 2.015 hectáreas de bosques y capa vegetal afectadas.

Inició la caracterización

El alcalde Jonathan Vásquez Gómez indicó que, en el marco de la declaratoria de calamidad pública por el incendio forestal, ahora se viene un proceso de restauración y recuperación del ecosistema afectado.

“Ahora viene un proceso de restauración, de recuperar esa zona boscosa y hacer el trabajo de medio ambiente que es importante para nosotros”, dijo.

Paralelo a eso se realiza la caracterización de los propietarios de fincas y parcelas, con el fin de revisar las condiciones en los terrenos, para luego establecer la ruta de acción para recuperar y compensar las afectaciones causadas. Posterior a esto, se realizará un proceso de concertación para definir medidas que ayuden a solucionar los problemas que afrontan los damnificados.