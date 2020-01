El Consejo para la Gestión del riesgo y Desastres, CMGRD, atendió un caso en el barrio Miraflores, comuna Cinco de Barrancabermeja, donde una casa se vino abajo por las fuertes brisas de los primeros días del año.

Según explicaron los vecinos de la zona, al parecer en esta vivienda reside un hombre solo, de quien no tienen mayores datos, ya que es una personas de difícil comunicación.

“A ese señor toda la vida lo hemos visto ahí, pero es una persona que poco le habla a uno y algunos vecinos le tienen es como miedo, así que lo dejan por ahí.

Lo que sí es cierto es que la casa se vino abajo con la brisa de esta semana y ese señor como que no aparece, porque aquí vinieron los del Municipio, pero él por ningún lado”, dijo una vecina de Miraflores Planada.

Según explicó otro vecino, la casa ya mostraba debilidad, hasta que terminó por caerse. “Por fortuna ni en la casa había nadie, ni los vecinos estaban por ahí cerca”, dijo.

Por su parte, Roberto Bernal, coordinador del CMGRD, explicó que está tratando de ubicar a la familia del afectado.

“Es una casa que tiene más de 70 años, ya estaba ladeada y estaba en material vegetal y además tenía comején.

Los vecinos nos dieron estos datos, porque en el momento de la inspección no había nadie, nos dijeron que alguien al parecer que no siempre está en sus cabales, que se la pasa en el parque La Constitución, pero no hemos podido ubicarlo”.