Gimnasios esperan un pronto regreso a sus actividades

Los gimnasios en Barrancabermeja no viven su mejor momento, ya que no solo ha sido uno de los sectores más perjudicados durante la pandemia por el Coronavirus, sino que aún no hay luces para su reactivación.

Ya son más de 100 días de inactividad en sus sedes de entrenamiento físico, lo cual los pone contra las cuerdas, razón por la cual hace un par de semanas tuvieron que recurrir a la protesta pacífica, mientras que otros más osados se atrevieron a abrir los negocios de manera clandestina y terminaron en problemas con la justicia.

Ante este panorama, los representantes de gimnasios y sedes de recreación repetidamente han solicitado a las autoridades el permiso para la apertura gradual de sus puntos de trabajo, cumpliendo con los debidos protocolos.

No obstante, pese a que hasta ahora no se ha dado la tan anhelada luz verde de la reapertura de sus locales, sí fueron escuchado por las primera autoridad Distrital, quien manifestó que es consciente de la difícil situación que atraviesan y agregó que están analizando el tema en busca de soluciones acordes al actual momento.

Por su parte, representantes del sector explicaron que ya a hay unos pasos importantes que se han dado en el diseño de planes de bioseguridad y se sienten listos para el retorno.

“Entendemos que a nivel nacional no hay una norma que permita el funcionamiento de los gimnasios, pero la preocupación principal de nosotros es poder tener los protocolos adecuados para demostrar que el interés no es simplemente el de generar ingresos, sino ofrecer de nuevo el funcionamiento de los gimnasios para la salud de Barrancabermeja.

Tenemos protocolos diseñados y están dentro de las normas que se exigen. Así que estamos listos para una reapertura”, explicó Alejandro Sarmiento Hernández, propietario de uno de los gimnasios del Puerto.

¿Qué dice la Alcaldía?

El alcalde Alfonso Eljach, quien se reunió con los empresarios, dijo que el Distrito también desea que el retorno de estos espacios sea rápido.

“Tenemos muy claro que generan salud, recreación, alegría y por eso es fundamental analizar cómo vamos a hacer la implementación de su acciones en la ciudad.

Nos reunimos con los gimnasios, con Alianza Petrolera y los sectores de recreación para que tengamos un segundo semestre en el que estén activos estos sectores, cumpliendo con los protocolos y cuidando la integridad de todos los barranqueños. Debemos retomar esos buenos beneficios que genera el sector de los gimnasios, los clubes y la recreación. Sabemos y tenemos que ser muy ingeniosos para que esos sectores reanuden sus labores”, indicó el primer mandatario de Barrancabermeja.