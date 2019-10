Gobernación entregará unidades productivas a las víctimas del conflicto

Con el pasar de los años los índices de violencia en el Magdalena Medio han disminuido notablemente en comparación con épocas anteriores, sin embargo las víctimas que dejaron estos hechos aún permanecen con secuelas que les han hecho más complicado su diario vivir. Ante esto la Gobernación de Santander otorgará 35 unidades productivas a las víctimas del conflicto en el Puerto Petrolero.

La oficina de Paz y Convivencia de Barrancabermeja se encargará de recibir las postulaciones de las familias que quieran beneficiarse así como de los documentos exigidos.

La unidad productiva que se entregará a cada familia está representada en capacitación de tipo empresarial, asistencia técnica y apoyo económico por valor de dos millones de pesos, los cuales serán entregados en insumos, materia prima, mobiliario, equipos, gastos de legalización, transporte para entrega de apoyo, entre otros.

Como se mencionó anteriormente, los postulantes deben cumplir con ciertos requisitos en los que se encuentran: ser colombiano mayor de edad, residir en Barrancabermeja, ser víctima del conflicto armado incluida en el registro único de víctimas, tener una unidad productiva con un año mínimo de funcionamiento, dentro de su grupo familiar no puede haber más de un beneficiado directo para el fortalecimiento de unidades productivas, no haber recibido recursos de apoyo a unidades productivas por parte de la Gobernación de Santander entre el 2016 y 2019, no tener alguna inhabilidad vigente, cumplir con las etapas de formación y compromisos pactados luego de ser seleccionados, y aceptar la visita de diagnóstico de los asesores empresariales.

Con el fin de brindar una transparencia en la selección de las familias que se beneficiarán, se contará con la presencia de la Procuraduría provincial, la Personería municipal, miembros de la mesa municipal de víctimas y de la Secretaría de Gobierno.

Las inscripciones están abiertas desde el pasado 21 de octubre y permanecerán hasta el próximo 25 del mismo mes. Los interesados en postularse deben llegar con sus respectivos documentos hasta la Oficina de Paz y Convivencia de Barrancabermeja. Los días 28, 29 y 30 de octubre se escogerán las iniciativas que cumplan con los requisitos, para luego hacer el respectivo envío a la Gobernación de Santander.