Hallan manatí muerto en caño San Silvestre, en Barrancabermeja

La preocupación es grande para los defensores del medio ambiente de Barrancabermeja, ya que nuevamente pescadores del corregimiento El Llanito, alertaron sobre el hallazgo de un manatí muerto en el caño San Silvestre. Leonardo Granados, representante de la corporación ambiental San Silvestre Green, advirtió que la situación es grave, en el entendido que cada año se registran este tipo de hechos.

“Nosotros fuimos alertados por pescadores que vieron al manatí en el caño San Silvestre el pasado domingo; por eso nos ponemos en contacto con la CAS para que se hiciera el levantamiento. Es muy preocupante porque además de eso también encontramos un chavarrí y una babilla muerta, de esas dos son especies en vía de extinción porque el chavarrí también tiene riesgo de extinción y la babilla que son especies endémicas de alta resistencia”, dijo el abogado Granados.

Según el defensor del medio ambiente, en el proceso de observación del animal no se apreciaban signos de maltrato, “hay que decir que el manatí no tenía señales de maltrato, no tenía señales de que se haya enredado en una red, el animal boyó y lo que creemos es que pudo consumir algún agente químico que haya producido su deceso, igualmente el chavarrí”, dijo.

Ante el caso, la Corporación Autónoma de Santander, CAS, indicó que hicieron presencia en el sitio para hacer el levantamiento del animal, “nuestro equipo de profesionales se desplazó hasta el sitio para realizar la recepción del espécimen y trasladarlo hasta la reserva natural Cabildo Verde en Sabana de Torres, donde se le practicará la necropsia”.

Según la entidad, el cuerpo corresponde a una hembra de 3.20 metros que fue hallada en estado de descomposición, “se tomarán muestras de sus órganos para enviarlos a la Unidad forense Uniremington, con el fin de establecer las causas de su deceso”, informó la CAS.

Los defensores del medio ambiente denunciaron, que pese a que los funcionarios de la CAS estuvieron en el lugar e hicieron el levantamiento del manatí, no hicieron la inspección de los otros animales que también fueron hallados muertos, “ellos se llevaron el manatí pero no recogieron el chavarrí ni la babilla que también encontramos muertos y exigimos que loss recojan porque lo dejaron tirado y eso es un tema delicado”, dijo el abogado Granados.

La comunidad pesquera y defensores del medio ambiente hicieron un llamado a las autoridades locales y regionales para que brinden las garantías para la conservación de esta especie que esta vía de extinción.

También hay mortandad de peces

Al hallazgo del manatí muerto, se suma la alerta que encendieron pescadores de la ciénaga San Silvestre, al notar una mortandad de peces en este afluente, a la altura del sector de La Represa.

“El fin de semana logramos evidenciar una mortandad de peces, es preocupante como comunidad de pescadores, esto lo estamos viendo entre dos o tres veces al año en el sector del puente de La Represa, en estas compuertas pedimos que los entes de control tomen cartas en el asunto porque cada vez que baja el nivel del agua quedan sin oxígeno todos estos peces que quedan represados ahí”, dijo Yuli Velásquez, representante de Fedepesan.

Ante la situación, pescadores usaron herramientas artesanales para lograr rescatar algunos animales, “logramos con unos toldos sacarlos y pasarlos hasta agua limpia donde ellos se pudieran oxigenar, igualmente retirar material vegetal que les impedía el paso”, dijo la líder.

Las comunidades aseguraron que no recibieron apoyo para el rescate cientos de especies como barbudos, blanquillo, bocachico, arencas, mojarras, rayas, entre otros. Sobre este caso, no hay pronunciamiento por parte de la autoridad ambiental.