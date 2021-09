“Hay que darle la oportunidad a los pilotos de fracking”: Francisco Lloreda, presidente de ACP

En medio de un acalorado ambiente político y social en el país por la eventual implementación de pilotos de fracking en el Magdalena Medio, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, volvió a salir en defensa de esta apuesta para implementar los yacimientos no convencionales en la región.

“Démosle la oportunidad a los proyectos piloto de investigación y que sea la ciencia y la técnica las que respondan las inquietudes. Creo que es lo más serio, lo más objetivo porque quienes se han opuesto seguramente van a continuar con sus argumentos y nosotros creemos que esta técnica se puede adelantar bien, como ha pasado en otros países”, indicó el Directivo.

Con respecto a los temores que hay entre la comunidad y los líderes por las eventuales afectaciones de los yacimientos no convencionales sobre el agua, la actividad sísmica y la biodiversidad de la región, Lloreda argumentó que ha habido mucha desinformación.

“Si hay preocupaciones es porque ha faltado información y pedagogía, pero no tiene sentido prohibir los proyectos piloto cuando estos nos pueden dar las respuestas. Los estudios a nivel internacional señalan que esto no es cierto, eso no significa que no pueda haber una contingencia”, agregó el Presidente de la ACP.

Se oponen

La Alianza Colombia Libre de Fracking, que ha concentrado gran parte de las voces y organizaciones que se oponen a esta técnica, destacó que fue presentado por tercera vez por parte de un grupo de congresistas un proyecto de ley que busca la prohibición.

“Esta iniciativa busca además detener los proyectos pilotos, con los que el gobierno de Iván Duque pretende experimentar con el agua, la salud y la biodiversidad del Magdalena Medio, pese a la amplia oposición de las comunidades que vienen siendo amenazadas por denunciar esta práctica”, indicó la organización a través de sus medios de comunicación oficiales.