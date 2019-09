Asustado y con su brazo izquierdo sangrando por cinco heridas abiertas, llegó hasta el Hospital Regional del Magdalena Medio un ‘motopirata’ que fue robado ayer en la mañana.

El atraco se registró en el barrio Boston de la comuna Seis cuando la víctima hacía el recorrido por la zona en busca de carreras.

“Yo iba por la parte trasera de la empresa de gas cuando dos tipos en motocicleta me frenaron al frente... No había nadie por ahí así que presentí lo peor.

El parrillero con casco cerrado se bajó, me sacó un ‘puntero’ y me dijo: ‘entrégueme la plata papi’.

No supe dónde quedé y me llené de nervios, entonces se me fue encima y me cogió el canguro que tenía en la cintura. En el forcejeó me mandó la hoja afilada y lo que hice fue poner el brazo para tapar mi cabeza”, relató el afectado.

Los ladrones una vez tuvieron el bolso con el efectivo del producido del día que no eran más de $20.000, huyeron del sitio a bordo de una moto Bóxer negra.

Allí nadie salió para auxiliarlo, pese a que la sangre empezaba a dejar rastro en el polvoriento camino, así que debió tomar valor y conducir hasta su vivienda donde sus parientes lo trasladaron al centro médico.

“Son momentos muy angustiosos que no se le desean a nadie, pues uno sale a rebuscarse el dinero para llevar la comida a casa y ver que se le paran de frente amenazando con un arma es escalofriante.

Ni siquiera me pidieron el celular que tenía en el bolsillo del pantalón, ellos iban era por el canguro creyendo que había el montón de dinero”, agregó.

Los directivos del Hospital fueron quienes se encargaron de avisarle a las autoridades para que llegaran a investigar sobre lo ocurrido.

A su vez la víctima aseguró que no va a instaurar el denuncio porque no vio el rostro de los bandidos, ni la placa de la motocicleta, así que según él sería solo perder el tiempo.

“Gracias a Dios fueron heridas superficiales que no requirieron de puntos, solo de limpieza, pero me habían podido matar.

Tengo mucho miedo de volver a salir a las calles a pesar que llevó 10 años en este oficio. Sin embargo las necesidades que uno tiene en la casa lo obligan a no rendirse y seguir.

Por ahora me tomaré unos dos días libres mientras me pasa toda esa sensación maluca”.