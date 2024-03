Indignante: perro fue amarrado a un poste porque defeca en el andén de los vecinos

La acción provocó la indignación de algunos vecinos del sector, quienes llamaron a las autoridades para que atendieran el caso. “Esto no tiene nombre coger a un animal de esa forma. El animalito no tiene la culpa. Debería ir preso el que hizo eso ”, expresó un poblador.

“ Aquí esté el perrito, permanece en mi casa ‘cagándose’ todos los días, y orinando. Se le dijo a la dueña, se le llamó la atención para que amarrara el perrito y no lo amarraron”, se escucha decir en el video.

El estado de salud de Doki

Jorge Luis González, médico veterinario del área de Fauna de la secretaría de Medio Ambiente, quien examinó el estado de salud de Doki, dijo que, aunque el canino no tiene lesiones físicas, se pudo determinar que presenta afectaciones emocionales.

“Atendimos este caso, que se trata de un maltrato emocional donde lo atan y lo inhiben de que realice sus acciones normales, como ladrar o moverse. Se ve claramente maltratado en la parte emocional, lo vemos muy alterado. La ley 1774contempla que los animales son seres sintientes y eso involucra la parte emocional. Entonces vemos que desde esta parte se afecta fuertemente. Vamos a ampararnos en la parte legal para que haya la sanción máxima”, explicó el profesional.

Igualmente, el médico veterinario hizo recomendaciones a los propietarios para que sean tendedores responsables y brinden los cuidados que requieren sus mascotas.

“Recomendamos a los dueños de los animales para que se hagan responsable de las mascotas, de sus necesidades y decirles que cualquier acción o daño que cause el animal es responsabilidad del tenedor. Son seres sintientes que tenemos que cuidarlos. Y también, a los demás ciudadanos quiero decirles que los animales no tienen la culpa del mal manejo de un propietario que lo deja en la calle. Pedimos que no se vayan en contra de los animales y que solucionen estos inconvenientes mediante el diálogo y la tenencia responsable”, precisó.