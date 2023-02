Son cerca de 400 estudiantes de los 1.050 que hay matriculados en el colegio José María del municipio de Landázuri (Santander), los que hoy se ven afectados por la falta de ocho docentes. La situación, según lo expresado por Rafael Solano Mateus, rector de la institución, se debe a “la negativa por parte de la Secretaría de Educación de Santander en hacer los nombramientos”.

“Es una cifra escandalosa, que solo en este colegio, nos hagan falta ocho docentes, debido a la negativa de la Secretaría de Educación de nombrar docentes que permitan la normalidad académica; desde el año pasado algunos docentes fueron retirados, pero no se ha surtido el debido proceso del reemplazo de dichos docentes y tenemos un caso de un docente que desde agosto del año pasado esta incapacitado y aún no hay reemplazo”, dijo el rector.

La situación ha obligado a que desde el pasado 23 de enero, día en que se iniciaron actividades académicas, los estudiantes no hayan podido tener sus clases completas, “estamos en horario de emergencia, teniendo en cuenta la ausencia de los maestros; lo que hacemos es que los estudiantes que no tienen docente hay días que no vienen a clases; es decir un día sí, otro no; los más afectados son los estudiantes de secundaria”, explicó.

Esto, según el funcionario, también ha ocasionado que los niños no accedan a los beneficios de la canasta educativa, “los almuerzos del PAE que están funcionando desde el primer día de clases de pierden; es triste pero hay que decirlo, se pierden porque los niños no vienen al colegio y lo mismo va a pasar con el transporte escolar, ese servicio prácticamente se va a subutilizar porque no lo van a usar”, añadió.

Padres de familia aseguraron que están cansado de la situación y que de no haber una pronta solución adelantarán protestas.

No hay respuesta

Fernando Pardo, secretario de Educación del municipio de Landázuri, expresó su preocupación por las afectaciones en el desarrollo de las jornadas académicas, debido a la carencia de maestros. Es por ello que, asegura, ya radicó una carta ante la Secretaría de Educación de Santander para solicitar los nombramientos urgentes.

“Es competencia de la Secretaria de Educación de Santander hacer los nombramientos, han hecho traslados de docentes que ganaron el concurso y no han hecho resoluciones de reemplazo, y eso ha complicado la situación; nosotros hemos radicado una carta solicitando que se resuelva la situación, pero hasta el momento no ha habido respuesta por parte de ellos”, dijo.

Por tal motivo, el funcionario asegura que se instaurara una acción de tutela, “ya la comunidad educativa está cansada, anuncian manifestaciones, y en este momento sabemos que ya el personero tiene lista la tutela y espera instaurarse el próximo jueves”, dijo.

En total, en Landázuri, hacen falta 14 docentes en los cuatro colegios que existen en el municipio. En el colegio Las Flores, donde también hacen falta docentes, la institución ya instauró una tutela para exigir el nombramiento de los maestros.