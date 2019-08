“No hemos podido iniciar actividades en Ferticol, lo que en consecuencia generó que el 4 de abril de este año, en reunión de acreedores, se tomara la decisión de liquidar la compañía, y los que más esfuerzo hicieron para eso fueron los mismos trabajadores”, fueron las declaraciones que sobre la liquidación de la empresa Fertilizantes Colombianos dadas el fin de semana por el gerente de la compañía, Carmelo Reyes, a un medio de comunicación local generaron las protestas, que en la mañana de ayer protagonizaron los trabajadores de la empresa barranqueña.

Los trabajadores indignados por las declaraciones del gerente reclamaron una vez más por el pago de sus salarios y prestaciones sociales, también por el nombramiento del agente liquidador, dado que la empresa les adeuda 31 meses de sueldo, y a los pensionados 35 mesadas.

“El acuerdo de reestructuración fue incumplido y, de acuerdo a la norma cuando esto sucede, un trabajador puede pedir la liquidación, y eso fue lo que se pidió, porque se ve con preocupación que la empresa no es viable, porque la empresa no presenta informes de estados financieros, y además la vienen desmantelando. Porvenir y la ARL Positiva también pidieron la liquidación argumentando que era una falta de respeto para los proveedores.

“Vemos con preocupación las aseveraciones que hace el gerente. En 2005 recibió la empresa, y fue quien dio el aval para el acuerdo de reestructuración, y hoy la recibe y sale a los medios a decir que los trabajadores son los culpables, no, el problema de la empresa radicó en el nombramiento de personas sin idoneidad para administrarla”, manifestó el secretario general de Sintraferticol, Donaldo Alvarado.

Aclaraciones del gerente

El gerente de Ferticol, Carmelo Reyes, le dijo a Vanguardia que “no quiero entrar en esa controversia, como administrador de Ferticol que soy, porque ese no es el objetivo. Mi único objetivo es buscar soluciones para sacar adelante a la empresa, y eso es lo que vengo haciendo, es mi responsabilidad como administrador, y hemos avanzado en muchas cosas, así no lo quieran reconocer. Cada uno es libre de expresar lo que estime conveniente, pero dentro del marco del respeto”.

Reyes aseguró que “la entrevista que di no tenía mala intención, por el contrario era la de buscar la unión, pero parece ser que creó más desunión, y eso no es lo que quiero, lo que quiero es que estemos unidos, porque cuando la situación es difícil, lo único que debe hacer uno es irse, levantar fuerzas, para seguir adelante, porque entre todos debemos sacar a Ferticol adelante, no solo el administrador, también sus trabajadores, y para eso estamos trabajando, para que ellos tengan una vida digna, y si eso es malo, entonces no sé qué será bueno”.