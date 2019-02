*Narciso, propietario de un vehículo Chevrolet Spark salió de su casa, en el barrio El Recreo, después de almorzar se dirigió a un supermercado de la calle 50 con carrera 20, parqueó y se bajó para comprar 2 libras de carne, que guardaría en la nevera de la cafetería de la oficina donde trabaja.

Fueron 20 minutos los que se demoró en el establecimiento, pero cuando salió para irse al trabajo, un alférez le estaba elaborando un comparendo por estacionarse en plena vía pública, y en lugar prohibido.

A *Narcizo, la autoridad le impuso una multa de $410.000, y se convirtió en uno de los conductores que infringió las normas de tránsito en Barrancabermeja durante 2108.

La Inspección de Tránsito y Transporte reveló a Vanguardia Liberal que el año pasado fueron impuestos por los agentes 10.887 comparendos.

Una cifra menor a la registrada en 2017, en materia de penalizaciones viales, cuando fueron emitidos 14.750 comparendos.

“El año antepasado la Inspección de Tránsito y Transporte contaba con un mayor número de agentes de tránsito, en comparación con el año pasado. Lo anterior permitió que en 2017 hubiera mayor presencia y control en las vías. En 2017 laboraban 85 alféreces, en 2018 se redujo el personal a 56”, explicó el comandante de la Guardia de Tránsito, Fernando Lizarazo.

Las que más cometen

En el Puerto Petrolero, el mal parqueo de vehículos es el que manda la parada en las calles.

Basta con salir a la calle, para darse cuenta de la falta de cultura ciudadana por parte de un buen número de conductores, los cuales prefieren estacionar sus automóviles y motocicletas en las vías, por ahorrarse el pago de un parqueadero.

El mal parqueo es la infracción que más cometen los conductores barranqueños.

Así lo hizo saber el jefe de la Guardia de Tránsito, quien indicó que en 2017 los alféreces impusieron 5.600 comparendos a choferes que parquearon en sitios prohibidos. El año pasado la autoridad colocó 4.560 comparendo por el mismo tipo de infracción.

En el segundo lugar del listado de las faltas que más cometen los porteños en las vías está el no portar el SOAT, infracción que generó 1.430 comparendos el año pasado.

Le sigue el no contar con licencia de conducción.

Lizarazo aseguró que en 2018 fueron impuestos 1.225 comparendos.

800 comparendos colocaron los agentes a conductores que no portaban licencia de conducir.

“Se impusieron 225 comparendos a conductores que excedían el cupo permitido en carros y motos”, señaló Lizarazo.

La razón

El Comandante de la Guardia indicó que la falta de cultura ciudadana y el desconocimiento de las normas es lo que lleva a los barranqueños a cometer las infracciones de tránsito.

“A pesar de que la mayoría de los conductores tienen licencia no conocen bien la norma. Es común que no reconozcan la falta. Saben que deben portar documentación, pero muchas veces se arriesgan, o se les olvida. Es notorio entonces que no se respeta la norma”, sentenció Lizarazo.