Las nuevas medidas tras la terminación de la cuarentena estricta en Barrancabermeja

De acuerdo con el alcalde de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, desde este 24 de agosto se adoptaron nuevas disposiciones para los habitantes del Distrito Petrolero.

La primera de ellas tiene que ver con el regreso del Pico y Cédula de dos dígitos, que irá rotando cada día. Este lunes arranca con 5 y 6,martes 7 y 8, miércoles 9 y 0, jueves 1 y 2, viernes 3 y 4 y sábado 5 y 6. Los domingos habrá confinamiento total y la medida se reactivará el lunes 31 de agosto con los números 7 y 8.

Asimismo, el toque de queda entre semana arranca desde las 7:00 p.m. y va hasta las 5:00 a.m. del siguiente día. Para el caso de los fines de semana este se inicia desde las 6:00 p.m. del sábado y va hasta las 5:00 a.m. del siguiente día hábil.

Para el caso de los establecimientos de venta de productos gastronómicos, incluidos los ubicados en hoteles podrán funcionar entre las 8:00 a.m. y las 11:00 p.m. con servicio a domicilio.

Para el caso de la actividad física, esta se podrá realizar durante dos horas máximo de lunes a viernes para las personas entre 18 y 69 años entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. y los sábados entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.

Los niños de 2 a 5 años se podrá salir media hora entre las 4:00 p.m. a 6:00 p.m. pero sólo los días martes, jueves y el sábado entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.

Asimismo, las personas entre 6 y 17 años pero por lapso de dos horas podrán ejercitarse de lunes a viernes entre las 5:00 a.m. y las 8:00 a.m. y entre las 4:00 p.m. y las 6:00 p.m. Esta actividad también la podrán realizar los sábados entre las 6:00 a.m. y las 12:00 m.

El Alcalde Alfonso Eljach le reiteró a los barranqueños que “les enviamos un mensaje de tranquilidad y agradecimiento. Lo primordial que se busca es seguir salvando vidas”.