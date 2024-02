$!Levantan medida cautelar que suspendió obras del Distrito Malecón en Barrancabermeja

Asimismo, el tribunal indicó que “no es correcto considerar que la estrategia Distrito Malecón afectaría los bienes de interés cultural, toda vez que se insiste, tales inmuebles no gozan de dicha categoría, y no es viable concluir a partir de un juicio de ponderación que resulta más gravoso para el interés público negar la medida cautelar que concederla, pues, de un lado, no existe el material probatorio suficiente, y de otro, la sala considera que podría resultar más gravoso para el patrimonio público la parálisis de las obras, más cuando no se demostró que con esto se afecten los enlistados BIC, que se insiste no tiene tal categorización”.