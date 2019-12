La desaparición forzada en el Magdalena Medio fue uno de los fenómenos que quizá más dolor sembró en las familias que vivieron de cerca el conflicto.

La incertidumbre que por años ha carcomido a las víctimas de este drama no termina, sin embargo, acciones de reparación y verdad, así como identificación de cuerpos pueden ayudar a cicatrizar esas heridas.

Ese es precisamente el trabajo que adelantan funcionario del Instituto Nacional de Medicina Legal con el apoyo de analistas del Observatorio de Paz Integral (OPI) en el municipio de Cimitarra y su área de influencia.

Luego de un trabajo de casi tres años ya empiezan a aparecer los frutos de ese esfuerzo, como es la ubicación de 146 cuerpos enterrados como N.N., de los cuales 14 ya lograron ser identificados.

Así lo advirtieron esta semana voceros del OPI, a la vez que explicaron que ahora la tarea se concentra en lograr ubicar a los familiares de esas personas.

“La información que se recopiló en terreno es que fueron personas asesinadas dentro del marco del conflicto armado por los diversos actores que estuvieron allí, dado que en esta zona donde se asienta el municipio de Cimitarra el conflicto fue muy complejo y operaron grupos de toda clase, incluso hay crímenes de la fuerza pública que seguramente allí reposan”, dijo el analista de Derechos Humanos y miembro del OPI, Ademir Luna.

“En estos años lo que hemos hecho es tratar de ubicar a las personas que tienen familiares desaparecidos en Cimitarra y municipios vecinos y oficiar a Medicina Legal para que se hicieran las respectivas muestras de ADN, luego ingresarlas al banco de datos y ya poderlas cotejar con los 146 cuerpos que fueron exhumados”, agregó el especialista.

Cementerios clandestinos

Acerca de las tareas que ahora se vienen en medio de este proceso, Ademir Luna explicó que hay mucho trabajo por hacer, más si se tiene en cuenta que la cifra de cuerpo enterrados sin identificar podría incluso triplicarse en la región.

“Este es un proceso muy largo y de mucha intervención del Estado y de parte de organizaciones sociales, ya que no solo hay cuerpos en cementerios oficiales, sino en cementerios clandestinos o comunitarios, que familias rurales crearon en medio del conflicto. No había registros precisos de las personas, lo cual ha dificultado esta tarea, ya que en su momento no hubo rigurosidad. Creemos que habrían más de 400 cuerpos de N.N. en el sur de Bolívar, el municipio del Peñón y zona rural de Cimitarra”, agregó Luna.

Cabe señalar que según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica habría un registro de 2.627 víctimas directas por desaparición forzada en el Magdalena Medio en los últimos 40 años.