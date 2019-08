“Tengo pendiente una cita especializada en el tema vascular periférico y para el tema del corazón. El problema es que no he logrado en meses que esas citas se cumplan. El control que hacen en Barrancabermeja no sirve para que nos manden a Bucaramanga o para que nos vean los especialistas de acá. Además, tengo varias operaciones de las que estoy pendiente y también un cateterismo del corazón que me permita mejorar mi salud”. Estas palabras son de Henry Eljure Acosta, un docente que se ha dedicado por más de 20 años a enseñar a las nuevas generaciones todo lo relacionado con las ciencias sociales, y que se cansó de ver cómo su particular caso se vuelve cada día más común en el resto de sus colegas que se dedican al ‘arte’ de educar.

Es por eso que el próximo 28 de agosto Henry se unirá a todos los docentes que participarán del paro nacional de docentes, quienes protestarán por los problemas en temas de salud que ha presentado el magisterio en el último tiempo.

Todos los colegios públicos del municipio de Barrancabermeja estarán en paro debido a “las irregularidades que presenta el sistema de salud de los maestros”.

“El paro de 48 horas es porque no se está cumpliendo con los términos de referencia que hay en los acuerdos que con el Gobierno Nacional se han hecho en materia de salud.

“Acá en Barrancabermeja la entidad encargada de la salud de los docentes no está cumpliendo con los requerimientos que solicitamos. No nos entregan los medicamentos, hay pacientes con enfermedades crónicas que no se le hace entrega de los medicamentos. Además se siguen presentando amenazas y asesinatos en contra de los maestros, manifestó Doris Flórez, dirigente sindical.

Concentración de la protesta

Según informó Flórez, los maestros se reunirán el primer día de paro en el Parque Camilo Torres desde las 7 a.m., en donde inicialmente realizarán un plantón, para luego realizar la marcha. El jueves, en el sector conocido como ‘As de Copas’ se realizará un nuevo plantón y una movilización que tendrá como fin “que toda la comunidad barranqueña conozca y se informe sobre la situación se la que se aquejan los docentes”.

“Esperamos la asistencia de la gran mayoría de maestros, ya que es un problema de salud que nos está afectando a todos. Para nosotros el derecho a la salud va ligado al derecho de la vida. Un maestro que no está sano en el aula, es un maestro que no puede rendir de la misma manera”, puntualizó la dirigente sindical.

Intivación a todos los barranqueños

Flórez hizo la invitación a toda la comunidad de Barrancabermeja a que participe de la movilización.

“Invitamos a todos los pensionados del magisterio, a los estudiantes en solidaridad a sus maestros, y a todos los padres de familia, para que exijan el derecho a la salud de los docentes, para que sus hijos reciban una educación de calidad”, finalizó.