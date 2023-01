La protesta por parte de comunidades de Barrancabermeja, El Carmen y San Vicente de Chucurí cumplió el octavo día, tiempo en que los manifestantes han mantenido el bloqueo intermitente en la Ruta del Sol, en el sector conocido como el Oponcito.

En las últimas horas, los líderes defensores del medio ambiente dieron un ultimátum a la Corporación Autónoma de Santander (CAS) para que adelante el trámite que se requiere para derogar la licencia que le fue entregada a la empresa Colcco para la explotación minera en un área de 1.499 hectáreas, entre los municipios de San Vicente y El Carmen de Chucurí, o de lo contrario se intensificarán los bloqueos.

“Si la CAS no nos da una respuesta, vamos a hacer más bloqueos y nos vamos a ir a un paro indefinido; la única petición nuestra es que deroguen esa licencia que entregaron a Colcco porque no vamos a negociar nuestro territorio”, dijo Alirio Amado, uno de los manifestantes.

De no haber respuesta, las comunidades anunciaron que desde hoy, los bloqueos se extenderán a otras vías importantes de la región, “el martes tenemos la visita de Álvaro Pardo, nuevo director de la Agencia Nacional de Minería, pero no queremos que nos vengan a dar discursos, queremos soluciones. Vamos a bloquear la Lizama, en donde ya pusieron Esmad, que no sabemos por qué, y también en campo 23 intensificamos nuestra protesta porque nos mantenemos en nuestra posición que Colcco no va”, dijo el líder.

Los líderes también advirtieron que si en próximas horas, aún no hay una respuesta positiva para las comunidades, los campesinos se desplazarán a la ciudad de Bogotá, “si no nos escuchan acá, los campesinos vamos a llegar hasta Bogotá para llamar la atención, porque la CAS no puede pasar por encima de las decisiones que ha ido tomando el Gobierno Nacional en torno a la transición en el tema del carbón”, dijo Nini Johana Cárdenas, vocera del comité ambiental de El Carmen de Chucurí.

Ayer, comunidades del municipio Cimitarra también se unieron a las manifestaciones.

Panfleto con amenazas

En la noche del pasado domingo 15 de enero circuló un nuevo panfleto, de presunta autoría de las Autodefensas Gaitanistas, en donde se declara como objetivo militar a varias personas y líderes que participan de la protesta, contra quienes se anuncian “acciones de muerte”. Pese a eso, las comunidades aseguran que se mantendrán, “en defensa del agua y el territorio”.

“Ya esas intimidaciones están en manos de las autoridades y confiamos en que harán su trabajo y garantizarán que la comunidad haga su protesta”, dijo Cárdenas. El pasado viernes ya había circulado un panfleto en el que también se amenazaba a líderes que participan de las manifestaciones. En total, son 20 personas las que fueron amenazadas.

En relación con estas amenazas, el coronel Santiago Garavito, comandante (e) de la Policía del Magdalena Medio, dijo: “Estos panfletos se han venido publicando en redes, y en ellos se amenaza a líderes sociales que no solo son de Barrancabermeja sino de otros municipios; por eso nosotros hemos atendido a estas personas que están nombradas de acuerdo a la jurisdicción y hemos iniciado la ruta con la UNP para protección a líderes; hemos recepcionado ya las denuncias de las personas afectadas. En la parte judicial se inician la investigación para poder determinar la veracidad y la procedencia de estos documentos”.