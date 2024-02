Mujer lucha por su vida tras ser atacada por 600 abejas en zona rural de Yondó

En una unidad de cuidados intensivos permanece María Amparo Álvarez Gordillo, de 59 años, luego de ser atacada por un enjambre de abejas en la vereda X10 del municipio de Yondó, Antioquia. El desesperante momento, que hoy tiene a la mujer debatiéndose entre la vida y la muerte, ocurrió el pasado sábado 10 de febrero, cuando se disponía a bajar unos limones y no se percató de la presencia de los insectos.

“Ella vendía limones en las calles, ese día entró a un palo de limones y no se fijó que había un panal de abejas ahí. Cuando ella entró, las abejas se pusieron furiosas y atacaron. Ella no se fijó y las abejas la rodearon toda y ella no podía salir porque el palo es bajito, para meterse o salir tiene que agacharse o gatear y le picaron muchísimas”, relató Joel Álvarez , hijo de la afectada.

En el momento en que la mujer era rodeada por el grupo de abejas, un vecino se percató del hecho y pese a quiso auxiliarla fue imposible.

“Un vecino que iba pasando se da cuenta de lo que está pasando, la vio y trató de auxiliarla, pero no pudo porque eran demasiadas abejas, era todo un panal encima de ella, al muchacho lo picaron también y fue por ayuda a buscar a otros vecinos”.

Con cobijas en mano, pobladores del sector lograron repeler el ataque de los insectos y trasladar a María Amparo hasta el hospital del municipio de Yondó.

“Mi mamá luchó por varios minutos con las abejas, los demás vecinos cuando llegaron le dijeron que saliera del palo de limón y ella en medio de su desespero logró salir hasta la orilla de la carretera. Los vecinos entraron a auxiliarla con cobijas, había mucha gente, pero fue muy difícil. Ellos la auxiliaron, la cogieron pero ella se privó, se desmayó”, dijo.

Debido a su grave estado de salud, la mujer fue remitida al Hospital Regional del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, y posteriormente a una clínica de Medellín, en donde permanece en estado crítico, en una unidad de cuidados intensivos.

“Lo que me dijeron es que cuando la llevaron al Hospital de Yondó, casi no tenía pulso, no respiraba, ella estaba prácticamente muerta. El médico me dijo que solo la salvaba un milagro de Dios. Ella llega al Hospital en Barranca y la metieron a remisión, ella entra en estado de coma; al otro día ella despierta y ni siquiera me reconocía. Requería de UCI y la trasladaron a Medellín y allá está bastante malita, el corazón no le quiere responder”, expresó el familiar.

Según el relato de los vecinos, la mujer alcanzó a ser picada por aproximadamente 600 abejas.

Un llamado a la solidaridad

Joel, hijo de la mujer afectada, hizo un llamado a la solidaridad, y pidió la ayuda de los ciudadanos para reunir más de $600 mil que requiere para pagar un medicamento que hace parte del tratamiento que debe recibir su madre.

“El jueves su estado de salud empeoró, el corazón no le quiere responder, le dio taquicardia y debemos comprar unos coágulos que no cubre la EPS. Es diario que se le debe suministrar y cada uno cuesta $200 mil. Por eso hacemos el llamado a toda la comunidad que nos apoye y que todo el que quiera ayudar es bienvenido; estamos luchando para que ella se salve”, dijo.

Los interesados en apoyar a esta familia lo pueden hacer a través del Nequi 321 5933797.