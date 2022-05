En video quedó registrado el momento en que niños de la Institución Educativa San Pedro Claver ubicada en el km 16 de Puerto Wilches, reciben clases en medio de un aguacero.

En el salón, donde permanecían cerca de veinte estudiantes del grado segundo, el agua se cuela entre los techos, ante la mirada inocente de los niños que se muestran preocupados por la inundación; mientras que la docente adecua el espacio para que el agua que escurre del ventilador no alcance ninguno de los pupitres donde permanecen los estudiantes.

Según Hayder Santamaría Anaya, estudiante del grado 11, La situación obligó a que los niños retornaran a sus casas ante el riesgo que corrían en el aula, pero en otras ocasiones estudiantes y docentes, terminan sus labores académicas en medio del agua.

“El agua se metió por los ventiladores que tienen electricidad y generaron que se encharcara todo el salón, mientras que los niños de segundo estaban en clase. Los papás tuvieron que venir a buscarlos así lloviendo porque estaban corriendo el riesgo de ser electrocutados por una descarga que ocurriera, pero es recurrente y otras veces pues toca recibir las clases así”, denunció el joven.

La situación se replica en otros salones que presentan evidente deterioro, producto del impacto de las filtraciones. “En la parte de arriba cae el agua y debería bajar por la tubería pero por falta de material no pasa, ese tubo llevaría el desagüe a la canal pero como no hay los materiales necesarios eso no pasa, entonces el agua entra a los salones se inunda y pudre las paredes y corremos el riesgo que en cualquier momento se de el colapso, se pueda derrumbar estando los estudiantes dentro”, relató el estudiante.

Por su parte, Jaime Arévalo, rector de la Institución, aseguró que la infraestructura del plantel presenta grave deterioro en varios salones de primaria, lo que genera filtraciones e inundaciones, y agregó, que pese a las reparaciones la situación persiste.

“Tenemos una situación crítica en infraestructura, el bloque donde hay tres salones y un restaurante escolar, eso tiene más de 60 años y hay mucha gotera, el techo está cristalizado y yo monté un obrero ahí, invertimos un dinero y eso no fue suficiente y esta semana cayó un aguacero que inundó un salón donde había niños trabajando”, dijo.

El rector informó que en una reunión que se desarrollará en las próximas horas se tomarán decisiones para definir el traslado de los estudiantes hacia otra área de la institución educativa.

Otras quejas

A los graves problemas que causan inundaciones en el bloque de primaria, se suman los inconvenientes en el bloque de secundaria donde hay falencias de electricidad, además estudiantes denunciaron que no se han asignado siete docentes.

“Nosotros hicimos una protesta hace algunos días y se establecieron unos compromisos, nos dijeron que en cuatro días los profesores estaban listos para presentarse y hasta el momento no ha llegado ningún profesor, estamos esperando, si no hay respuesta la otra semana volveremos a protestar”, dijo el estudiante.

El rector de la institución aseguró que también está a la espera de que se cumplan los compromisos pactados por parte de la Secretaria de Educación de Santander y de la Alcaldía municipal.

¿Qué responde el alcalde?

Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches confirmó que hay una situación compleja a nivel de infraestructura de las instituciones de su municipio, pero que ya están contempladas en un Plan de Intervención con el que se buscará dar solución definitiva a estos problemas.

“La situación es compleja a nivel general, por eso hemos establecido un Plan para priorizar los problemas e intervenir, tenemos problemas en todas. Tenemos el apoyo de Ecopetrol, por ley de garantías hemos tenido algunos inconvenientes por restricciones pero estamos en busca de solución. En este caso puntual, hay que cambiar todo el techo pero yo pido comprensión porque eso es un proceso administrativo que gasta tiempo; por ahora estamos buscando alguna solución de emergencia para intervenir el techo para controlar esa gotera del salón, mientras damos una solución definitiva”, explicó el mandatario local.