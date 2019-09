Secretaría de Educación

Vanguardia consultó al secretario de Educación, Óscar Jaramillo, quien manifestó en un primer momento no tener reporte de la clausura por parte de la Secretaría de Salud. Dijo que se comunicaría con el encargado de dicha cartera para ponerse al tanto. “Es un tema de manejo de la planta, la persona a cargo al parecer no sabe cómo hacerlo bien. La Secretaría de Educación es muy respetuosa de las decisiones que haya tomado la Secretaría de Salud, pero hasta el momento no me ha oficializado acerca de la clausura o cierre del colegio, y tampoco por cuánto tiempo. Eso no me lo ha confirmado aún la Secretaría de Salud, que por ahora me dice que hay malos olores por la mala operación de la planta de la ptar”, manifestó el Secretario de Educación de Barrancabermeja.

VOCES DE LA COMUNIDAD

Paula Fernández,

estudiante:

“No hay derecho que nos hagan esto. Gastaron tanto para el colegio, y ahora cerrados”.

Samir Santos,

estudiante:

“Hacemos un llamado a la Alcaldía, a la Secretaría de Educación, porque es perentoria una solución”.

dato

Según información dada por un miembro del consejo directivo, la Secretaría de Salud clausura el colegio y reportará a la Secretaría de Educación.