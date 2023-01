Ocho horas detenidos en pleno Magdalena Medio: El calvario de los conductores por bloqueo en La Lizama

Más de cien personas se encuentran atrapadas en medio de la protestas para rechazar la licencia ambiental que la Corporación Autónoma de Santander, CAS, entregó a la empresa minera Colcco para explotar a cielo abierto minas de carbón en el Carmen y San Vicente de Chucurí.

Dicen estar cansados pues además de no poder continuar con su viaje, tienen que esperar bajo el fuerte sol del Magdalena Medio.

“Los manifestantes nos dicen que van a cerrar la vía durante tres días. Yo iba para Medellín, salí de Bucaramanga a las 5:30 a.m., y estoy acá desde las 6:30 a.m. No sabemos qué va a pasar”, dijo Zayda Bravo, quien en estos momentos permanece ‘atrapada’ en esta manifestación.

Exactamente, el bloqueo se presenta en el sector de La Lizama.

Mientras las autoridades llegan a lugar para tratar de solucionar la situación, Zayda aseguró que la fila de vehículos ya es interminable, están atravesados en los dos carriles de la vía, a la espera de que, nuevamente, se de paso.

“La Policía está acá, pero ellos no han podido hacer nada. No nos queda otra opción que esperar, porque nos dijeron que también hay otra protestas por la vía”, señaló la mujer.

Según Zayda, una gran cantidad de viajeros han optado por bajarse de los buses y pasar el tapón caminando, con sus maletas en mano, pues por el momento, esta es la única opción de cruzar el cierre y poder llegar al destino.

"En este momento, los conductores ya no le quieren dar paso a las ambulancias. El ambiente está tenso".

En la zona hay presencia de un grupo de Derechos Humanos para darle prioridad al paso de ambulancias, "nadie nos está ayudando, ni siquiera la Policía".