La ocupación de camas UCI en Barrancabermeja apenas sobrepasa el 50%, según lo confirmó la Secretaría Distrital de Salud.

Y es que una denuncia hecha recientemente por las directivas de la Clínica La Magdalena, relacionada con la escasez de medicamentos, despertó preocupación de los porteños.

De acuerdo con las declaraciones entregadas por Luis Fernando Castro, titular de la cartera local, a la fecha son 39 pacientes relacionados con el COVID-19 los que ocupan las unidades de cuidados intensivos.

“No hay ocupación del 100% de las camas UCI, como se llegó a suponer. Si bien, se presenta un caso de desabastecimiento de medicamentos en una IPS, que los lleva a limitar el ingreso de nuevos pacientes, el reporte de las otras UCI de Barrancabermeja es que sí hay camas y medicamentos.

La ocupación actual en Barrancabermeja es cercana al 52% en zonas COVID-19, mientras que en otras áreas hay 10 unidades ocupadas con diversas patologías”, indicó el Secretario de Salud de Barrancabermeja.

Según explicó el funcionario, es necesario mantener las medidas de autocuidado y recordó la importancia de cumplir las disposiciones consignadas en los decretos, para los últimos días de este 2020.

“Reiteramos el llamado a la comunidad barranqueña a seguir al pie de la letra los protocolos de bioseguridad y a frenar con la indisciplina social que se está viendo en estas últimas semanas del año.

Debemos quedarnos en casa y mantener los protocolos, incluso de nuestras viviendas, y así cuidar a nuestros adultos mayores, que es la población que se está viendo enfrentada a complicaciones graves por el COVID-19”, puntualizó el secretario Distrital de Salud, Luis Fernando Castro.

Caso de La Magdalena

De acuerdo con las declaraciones entregadas a Enlace Televisión por parte del gerente de la Clínica La Magdalena, Juan Gonzalo Arenas, esta IPS (la de mayor capacidad de la ciudad) no está en condiciones de recibir más pacientes en las UCI, dado que no hay medicamentos.

Según el profesional, esta situación se toma a pesar de que hay camas disponibles para pacientes de COVID-19.

“Tenemos un aumento grande. En menos de una semana pasamos de tener 4 pacientes a tener 15 con COVID-19. Además, la UCI que no es para este tipo de pacientes también está llena.

No tenemos capacidad suficiente para habilitar más camas UCI, ya que no tenemos medicamentos para poder atender a más pacientes. No hay medicamentos en el mercado”, precisó el directivo.