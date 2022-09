Bajo la consigna ‘no lo queremos, no lo aceptamos’, padres, madres de familia y estudiantes se declararon en paro para rechazar el nombramiento de Policarpo Figueroa García, como nuevo rector del colegio Nuestra Señora de La Candelaria del municipio de Cimitarra, Santander.

Los motivos

Un video que circuló en redes sociales, con una denuncia de un supuesto acoso a estudiantes de Puerto Parra, en el que se involucra al recién nombrado rector, fue el motivo para que la comunidad educativa del colegio Nuestra Señora de La Candelaria se declararan en paro, para evitar que este asuma su cargo.

“La comunidad educativa se encuentra molesta por el traslado del señor Policarpo Figueroa por posibles señalamientos; los padres de familia no lo aceptan a él como rector de la institución porque ellos expresan que no es una persona adecuada para manejar la institución”, dijo León Darío Zapata Peña, representante del consejo directivo del plantel educativo.

La decisión, según padres de familia, la tomaron de manera conjunta y la mantendrán hasta tanto se nombre a otra persona en el cargo. “Los papás tomaron la decisión de adelantar esta protesta, bajo la consigna no lo queremos, no lo aceptamos. Nosotros no lo estamos acusando, queremos que quede claro, pero esto no es una decisión de una sola personas sino de los padres de familia, nosotros vimos ese video y de ahí nos basamos”, dijo Mariela Hernández, madre de familia.

Agrega que, ante esto, los padres de familia han pedido la presencia del Ministro de Educación y que se derogue la resolución en la que se hizo el nombramiento del rector. En estos momentos a la institución no se permite el ingreso del rector, ni del grupo de docentes que labora allí.

“Me juzgan sin fundamentos”

Policarpo Figueroa, quien fue nombrado como rector del colegio Nuestra Señora de La Candelaria, bajo resolución 17407 del 10 de agosto del presente año, no ha podido asumir su cargo por el rechazo de la comunidad educativa.

Según el rector, los padres de familia lo están juzgando, sin fundamentos. “Yo hice mi solicitud de traslado porque estaba la vacante en el colegio de Cimitarra, posteriormente a mi traslado surge un video de una señora que no es madre de familia, que no es madre de niños del colegio de Puerto Parra donde yo laboraba antes, y hace aseveraciones sin fundamento y eso dio pie para que los padres de familia se basaran en esos comentarios, sin ninguna prueba ni base legal y manifestaran el rechazo. No se permitió el ingreso cuando hice presencia con resolución en mano aduciendo los comentarios que hicieron en Puerto Parra”, explicó.

Y aseguró que con el paro y la negación a dejarlo a ejercer su cargo se vulnera el derecho a la educación y al trabajo. “Con esto se me viola el derecho a trabajar, y están violando el derecho a la educación y como integrante de una comunidad no pueden pasar por encima de una institución, pero han sido radicales en decir: no lo queremos no lo aceptamos”.

Figueroa hizo un llamado a la comunidad educativa para que abran los espacios de diálogo y se pueda dirimir el conflicto, “que con base en lo legal los invito a que rehabiliten el ingreso, se permita el ingreso a la planta de docente, que se brinde educación y que retornen con todo el respeto y abramos los espacios para el diálogo”, dijo.

Puntualizó, que en la actualidad no tiene ninguna investigación judicial, ni disciplinaria en curso que le impida ejercer sus funciones.