El panorama que se ve hoy en las fincas de corregimientos y veredas de la zona norte del municipio de Puerto Wilches (Santander) es desolador; a diario, cientos de cabezas de ganado mueren en los suelos que se quedaron sin pasto, como consecuencia de la ola invernal.

Pedro Corredor, un campesino que tiene su finca en el corregimiento Bocas del Rosario, relata que en las últimas semanas ha contado más de cien reses muertas, “hay desolación, tristeza, ruina, en mi finca murieron más de cien cabezas de ganado, se cayeron y no se volvieron a levantar; también el agua se llevó el pan coger”.

El campesino dice que a raíz de la problemática, la producción de leche es casi nula y por la situación ha tenido que prescindir de los servicios de varios trabajadores. “En mi finca yo producía antes de que empezara todo esto cerca de 200 litros de leche diarios y ahora solo se sacan de 30 a 40, es decir ya no se saca leche; antes producíamos y hoy solo hay tristeza, no solo por uno sino por la gente que teníamos trabajando, porque nos tocó sacar los trabajadores porque no tenemos cómo pagar nómina”.

La lamentable situación, según Guillermo Martínez Peña, líder del corregimiento de Vijagual, se da por “el abandono y la falta de acciones para tapar los ‘chorros’ de Sitio Nuevo y Paturia”, lo que ha dejado a más de cinco mil habitantes de la zona norte de la localidad en la pobreza total; sin cultivos y ahora con el ganado muerto.

“En el mes de marzo de 2022 se rompió el río en el corregimiento de Sitio Nuevo, en la parte norte del municipio, a raíz de ese roto que tiene aproximadamente 500 metros, se inundaron todas las fincas; el 90% de las fincas aún están inundadas por lo que los cultivos se perdieron, el pasto se acabó, por lo tanto el ganado se nos está muriendo porque no hay comida”, dijo.

Cementerio de animales

La miseria y la soledad que rodean las fincas es aterradora, los suelos están casi que convertidos en cementerios para animales, que terminan desintegrándose alrededor de gallinazos y bajo el inclemente sol que por estos días se registra en la zona, en donde hasta ayer se completaba más de un mes sin llover.

“Usted camina las fincas y ve reses muertas, huesos de animales ya descompuestos y una soledad que da tristeza, por ejemplo yo tenía más de diez trabajadores y ya hoy solo tengo tres, no sacamos leche ni para la familia; la hambruna es tremenda y no sabemos qué hacer”, dijo Teodoro Cortés, campesino del corregimiento de Sitio Nuevo.

Los pobladores piden que por fin haya atención por parte de los gobiernos departamental y nacional, “este es un SOS para el Gobierno Nacional, acá en Wilches no nos escuchan; pero hoy queremos elevar este llamado al Gobierno Nacional, estamos en pobreza total y lo peor es que el chorro sigue sin taparse; la ayuda que necesitamos es comida para nuestro ganado y que por fin se tapen los chorros que nos dejan inundados en temporada invernal”, dijo Guillermo Martínez.

Entre las zonas afectadas se encuentran el corregimiento de Paturia, Campo Alegre, Chingalé, Bocas del Rosario, Vijagual, Guayabo, Badillo, Carpintero, entre otros. Campesinos calculan que al menos siete mil animales han muerto de física hambre.

“Tenemos una tragedia ambiental y social”

Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches dijo que lo que se vive en el territorio es una verdadera tragedia, por lo que ha lanzado un llamado de auxilio al Gobierno Nacional: “La situación es lamentable, después de mucha agua llega el verano y tenemos la situación que tenemos, los suelos se quedaron sin pasto y los animales mueren de hambre; pero esta situación se nos ha salido de las manos, requerimos el apoyo del Gobierno Nacional”.

Agregó que la solución de raíz a este problema es tapar los chorros de Paturia y Sitio Nuevo: “Nosotros estamos haciendo un llamado para que nos envíen nuevamente maquinaria en el sitio para aprovechar el poco verano que tenemos, la solución es tapar esos dos chorros. En Sitio Nuevo avanzamos con trabajos el año pasado, pero desafortunadamente los niveles del río eran altos y solo logramos tapar la mitad del chorro de Sitio Nuevo, pero estamos pidiendo a Cormagdalena que nos preste de nuevo la draga para hacer trabajos y poder tapar como lo hicimos en Vuelta Perico”.