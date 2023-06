Un gran bloque de cemento que cayó de la parte alta de la construcción del edificio City Center, ubicado en la calle 50 con carrera octava, en pleno sector comercial de Barrancabermeja, por poco causa una tragedia, en la tarde del pasado lunes.

Mientras transeúntes y comerciantes transitaban a plena luz del día, una placa de la construcción, la cual está suspendida desde hace seis años, cayó de repente. Una vendedora ambulante que todos los días, se ubica justo en el lugar para desarrollar sus labores, asegura que se salvó de milagro.

“Yo había salido a hacer una diligencia; me fui a la plaza pero yo me hago justo donde cayó la placa; donde no salga ocurre la tragedia”, dijo.

Por su parte, Olinto Afanador, un reconocido vendedor de arepas de la zona, dijo que la caída de pequeñas cantidades de cemento de la obra inconclusa es recurrente, “Yo estaba pegado ahí, pero como uno ya está acostumbrado a eso, pero yo me vine a parar fue cuando vi que estaban cayendo escombros grandes, por fortuna solo tuve daños materiales; la sombrilla me quedó vuelta nada.”, relató el vendedor informal.

La comunidad advierte que si no se toman medidas, más temprano que tarde ocurrirá una tragedia. “Eso lleva quince años abandonado, un día de estos, no demora y habrá una tragedia porque eso está podrido; lleva más de diez años a sol, agua y el desprendimiento de placas es de todos los días, lo que pasa es que ayer fue una grande; pero si no toman medidas habrá una tragedia”, añadió Olinto.

Frente al hecho no hubo pronunciamiento por parte de Adriana Otero, subsecretaria de Gestión de Riesgos. Por el momento, solo una parte de la vía, en donde cayó el bloque el pasado lunes, permanece aislado con cinta de peligro.

En el año 2020 ya se había presentado una situación similar, que tal como ocurrió el pasado lunes, por fortuna no dejó pérdidas humanas, ni lesionados.

¿Qué pasó con esta obra?

El edificio City Center está ubicado en una construcción de más de 30 años de antigüedad, en pleno sector comercial de Barrancabermeja. Esta obra empezó a generar polémica una vez reinició su construcción en el mes de abril del 2014.

Ese año, tres meses después del reinicio de obras, las autoridades la sellaron por haberse tomado una parte de la plazoleta ubicada al costado derecho del Palacio de Justicia, hecho que se calificó como invasión al espacio público, y por lo que, a la comercializadora Superestrellas, propietaria de la edificación, se le impuso una multa de alrededor de $200 millones.

Pero los líos de la obra fueron mucho más allá y en el 2017 se dio un nuevo sellamiento. Esta vez, porque los constructores no se ciñeron a los lineamientos de la licencia de construcción, dado que solo tenían licencia para construir 18 pisos y la obra ya había alzado 23, tal como lo informó la inspectora de ornato y espacio público de la época.

Luego de varias acciones jurídicas, la firma propietaria de la edificación logró la licencia para una construcción de 23 pisos, y a comienzo del año 2023 presentó ante la curaduría urbana de Barrancabermeja una solicitud para reforzamiento estructural.

“El procedimiento que nosotros tuvimos y que fue aprobado iniciando este año, fue un proceso que se llama licencia de construcción en la modalidad de reforzamiento estructural. Esto que quiere decir, digamos cuando una edificación tiene por algún grado de deterioro, por la edad o por algún problema que se haya identificado; se presenta un proceso para poder iniciar su reforzamiento y llevarla al cumplimiento del 100 % de la norma colombiana sismorresistente. Esa licencia de reforzamiento fue revisada, analizada y aprobada iniciando el año 2023. La responsabilidad de la curaduría, va en la revisión de los diseños y una vez cumplido eso se hace la aprobación”, dijo José Yair Caicedo Palacios, curador urbano de Barrancabermeja.

Con esta aprobación, la constructora tenía vía libre para adelantar obras de reforzamiento de la estructura y seguir con la construcción de los 23 pisos, lo que haría de esta edificación la más alta de Barrancabermeja. Sin embargo, se desconoce si ya se realizaron las obras de reforzamiento y las causas por la que los trabajos siguen paralizados.

Piden que se haga inspección

El arquitecto y concejal César Guzmán pidió a las autoridades locales que se haga inspección de la obra y se verifique el estado de la misma. Así mismo que se le exija al propietario que tome las medidas para evitar que la abandonada construcción genere riesgos para la ciudadanía.

“Esta obra desde hace años está paralizada; desde hace años hicieron una estructura para proteger el primer piso, pero esa estructura lleva años al sol y al agua, hay una grúa de altura que lleva años ahí y no sabemos si se le está haciendo mantenimiento y nos preocupa también lo que puede acarrear la inestabilidad de esta grúa. Como concejo vamos a hacer la solicitud a la subsecretaria de riesgo para que hagan la inspección al sitio y exijan al dueño que tomen los correctivos. Lo de ayer fue una alerta, dijo el corporado.

En próximos días la Subsecretaria de Gestión de Riesgos será citada al Concejo de Barrancabermeja para que rinda cuentas sobre las acciones y medidas tomadas en este caso.