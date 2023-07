Pese a que la ley establece que las primas legales deben pagarse antes de que finalice el mes de junio, cerca de 1.400 docentes de Barrancabermeja debieron irse y regresar de vacaciones sin el pago de este beneficio, debido a que la Alcaldía Distrital no les ha cancelado el dinero correspondiente. Por tal motivo, durante el pasado martes, los maestros no retornaron a sus aulas y se declararon en paro para protestar en las instalaciones de la Secretaría de Educación del municipio.

“Nos deben la prima de vacaciones, que se supone se paga para que los maestros salgan a vacaciones; nos fuimos a las casas tristes sin el recurso y retornamos y no han pagado”, dijo Jairo Acevedo, docente y miembro del sindicato de educadores.

Los maestros también denunciaron que a la fecha tampoco han visto el pago del retroactivo del reajuste salarial de enero a mayo del año en curso, lo que representa una deuda total de más de 720 millones de pesos.

“Casi en la totalidad del país, ya se pagó ese retroactivo y acá en Barrancabermeja no, queremos regresar a los salones pero no queremos excusas. Exigimos el pago inmediato del retroactivo”, expresó Doris Flórez, integrante de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en el Magdalena Medio.

El trámite, según denuncian los docentes no se ha hecho por negligencia al interior de la secretaria de educación, “esto evidencia el desorden en que se encuentra la Secretaria de Educación en Barrancabermeja. Queremos decirle al alcalde que una secretaría como esta, que es quizás una de las más importantes, tiene que ser atendida por personas idóneas para que hagan este tipo de trámites de pagos. La platica está aquí pero no se puede sacar porque los encargados de la responsabilidad no lo han hecho”, dijo Acevedo.

La situación se da, según los educadores, pese a que con antelación, los sindicatos de educadores exigieron respuestas por parte de la alcaldía local, “tenemos negligencia en el pago y la Alcaldía y tienen como excusa la parametrización, pero el comité municipal envió comunicaciones al secretario de educación para que esto se diera, se agilizaran los procesos, se contratara al personal pero desde el nueve de junio no hay respuesta concreta y solo dan evasivas. Hoy deberíamos estar en los salones de clases pero nos obligan a protestar”, explicó Ingrid Ballesteros, Vicepresidenta del Sindicato de Educadores en Santander.

La respuesta que obtuvieron los maestros, es que durante los próximos días la secretaria de educación efectuará el pago de los recursos que se les adeudan. “La idea es que esta semana se puedan hacer esos pagos. Tenemos el compromiso y la obligación de pagar el retroactivo y la prima; es un tema de trámites pero ya estamos en eso para dar solución”, dijo Heyner Mancera, secretario de educación de Barrancabermeja.

Sin embargo, los educadores aseguraron que se mantendrán en cese de actividades hasta tanto no vean reflejados los pagos. Según el SES, Barrancabermeja es el único municipio del departamento de Santander en donde no se ha cancelado el retroactivo en reajuste salarial y prima legal.

Por el paro de los educadores, cerca de 41 mil estudiantes de 21 instituciones educativas públicas, se mantienen sin clases.