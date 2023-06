Cerradas permanecen las cocinas tradicionales de pescado en el sector del Paseo del Río en Barrancabermeja. La soledad se apoderó del concurrido corredor en donde se ubican las 33 casetas de cocina tradicional, cerca de la orilla del Magdalena, en las cuales las mujeres han deleitado, durante décadas, a propios y extraños con la gastronomía ribereña.

En la mañana de ayer, mientras que algunos comensales llegaron y se fueron al percatarse del cierre de los locales, en la calle del frente, en donde se ubica el predio que se ha destinado para la construcción del Mirador del Río, las mujeres protestaban en la ‘Carpa de la Resistencia’, luego del tercer intento que hizo la alcaldía para iniciar las obras.

“Llegaron en la noche, con una cantidad de uniformados y funcionarios de la Alcaldía; nos taparon todas las calles, nos dejaron encerrados totalmente y traían la maquinaria y vallas para encerrar el predio. Todo eso pasó mientras nosotras manteníamos nuestra protesta pacífica en la carpa de la resistencia; fue desde las 11:00 p.m. hasta las 3:00 a.m.; como si fuéramos delincuentes. Nosotros nos habíamos sentado con la Alcaldía, teníamos pendiente una nueva reunión, pero nos incumplieron. Hasta que no nos cumplan nosotros no vamos a permitir que se intervenga ese predio. Hemos decidido cerrar y mantenernos acá hasta que encontremos respuestas”, dijo Rosalía Campos, representante de la Asociación Paseo del Río.

En la intervención, que terminó en un choque entre funcionarios y protestantes, según Fernando Pacheco, líder social y defensor de Derechos Humanos, se registró una agresión en contra de una de las protestantes. La diligencia, terminó con el retiro de los uniformados.

Por su parte, el abogado Leonardo Granados, apoderado de la Asociación, aseguró que la diligencia se dio, aun cuando no existe concertación con las cocineras tradicionales. “No hay estudios de factibilidad económica, hoy no le han explicado a la ciudad por qué va a destruir el paseo del río y construir 52 cocinas en una ciudad de 250 mil habitantes; no hay los estudios correspondientes y quedó establecido en un acta que tan pronto entregaran esa documentación, teníamos tres semanas para el estudio y sentarnos en una mesa de concertación”, dijo.

Adtih Romero Polanco, alcalde (e) de Barrancabermeja dijo que la diligencia que cumplieron los funcionaros es totalmente legal, “lo que hicimos fue un trabajo articulado entre la Policía, la alcaldía y el contratista para hacer el cerramiento de la obra del Mirador del Río, para poder iniciar las obras que tienen acta de inicio hace dos meses”.