Porteños tienen donde quejarse por mala atención en salud

Los usuarios se pronuncian

Óscar William Bejarano

“Vivo en el barrio Villarelys, y vengo al SAC porque estoy afiliado a Emdisalud, y tal parece que ya hay servicio en esa EPS. Tengo más de un año de estarle pidiendo a Emdisalud una resonancia para la columna. Se me paralizan las piernas, los músculos. Esta resonancia es necesaria para saber qué tengo en la columna vertebral, si está desviada, o el nervio está comprimido. Espero que en la SAC me ayuden, porque temo por mi capacidad de caminar”.

Flor Alba Luque Suárez

“Vengo del barrio San Luis al SAC a solicitar que me ayuden para que me puedan atender en la EPS. En Medimás me miran y no aparezco en ningún sistema de salud. Vengo al SAC para que me digan en qué EPS me pueden atender. Lo necesito para poder sacar citas médicas a mis hijos, que están muy enfermos. Yo también necesito atención, y la situación ha sido bastante crítica. Espero solución pronta”.

quejas en el último cuatrienio

El coordinador del Servicio de Atención a la Comunidad, SAC, Camilo Javier González Ramírez, reveló a Vanguardia que en los últimos cuatro años la dependencia ha recepcionado 1.419 Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias, PQRS.

Precisó que del total de quejas, en el último cuatrienio el SAC resolvió 1.172 y quedaron abiertas 247, es decir cerró el 82.59%, y quedaron pendientes 17.40%. En 2016 fueron 605 quejas, de las cuales 370 correspondieron a usuarios del régimen Subsidiado, y 154 del Contributivo y 52 del régimen Especial. En 2017 fueron atendidas 461 quejas, de las cuales 260 correspondieron al régimen Subsidiado y otras 82 del Contributivo. En 2018 el SAC recibió 189 quejas, 183 del régimen Subsidiado y 6 del Contributivo. Y en lo corrido de 2019 el SAC ha recibido 164 quejas.