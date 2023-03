¿Prohibir o no el parrillero en Barrancabermeja?

En uno de los recientes consejos de seguridad adelantado por las autoridades en Barrancabermeja, la Policía del Magdalena Medio lanzó ‘sobre la mesa’ una solicitud al alcalde de Barrancabermeja para prohibir el parrillero en motocicleta en las zonas con mayor índice de hechos violentos.

Esto, en el entendido que, según las estadísticas de la institución, en la mayoría de hechos violentos perpetrados en el ‘Puerto Petrolero’, los delincuentes han usado la motocicleta como medio de transporte para cometer las acciones violentas.

“Las medidas que se vayan a tomar son las que menos afecten a quienes se movilizan en este medio de transporte, yo sé que la mayoría de personas se movilizan en moto; pero también debemos tener en cuenta que la mayoría de hechos que se nos están presentando en especial los homicidios, se nos están presentado en motocicletas”, dijo el coronel Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio.

A la solicitud, el alcalde Alfonso Eljach respondió: “Esta propuesta no ha sido fundamentada completamente, sabemos que ha sido un móvil en el que suceden muchos de los homicidios, pero sopesándolo con los derechos colectivos no tienen todavía el fundamento suficiente para superar la capacidad de movilidad de gran parte de la ciudad que lo hace por este medio y, segundo, por la capacidad de control de una norma de esta que tendría que restringir la movilidad de muchas personas en demasiados puntos de la ciudad”, afirmó el alcalde.

Según la Policía del total de homicidios registrados durante este año, en el 99,9 % los delincuentes se han valido de este medio de transporte para lograr su cometido. En solo uno de los casos, el ocurrido el 4 de febrero, cuando fue asesinado John Jairo Gallo Ramírez en el Parque A La Vida, los delincuentes se transportaron en bicicleta.

La propuesta ha despertado el rechazo de algunos ciudadanos, “la verdad es que no veo que sea una medida viable, acá la mayoría usamos las motos para transportarnos y eso nos afectaría mucho; no pueden pagar justos por pecadores y además de eso, si uno no puede usar su vehículo entonces cómo nos vamos a movilizar si acá el transporte público no funciona, es muy poco”, dijo Aleyda Conteras, habitante de Barrancabermeja.