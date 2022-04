Protesta en el Megacolegio

Riesgo vial

Padres de familia también denunciaron que los accidentes de tránsito en la zona se han convertido en el pan de cada día, debido a que no existe la infraestructura vial para que estudiantes transiten sin correr riesgo.

“Aquí no hay andenes, no hay señalización de zona escolar, no hay reductores, todos los días hay un accidente de tránsito, motos caídas, niños raspados ese es el pan de cada día; en la entrada del colegio como no hay vía, todos los motociclistas y hasta carros se suben y pasan por la puerta del colegio y uno ve a toda hora el transitar de vehículos en la puerta”, advirtió la representante de padres de familia. Ante estas inquietudes, la comunidad educativa pidió a la Alcaldía Distrital que adelante acciones que permitan recuperar los espacios aledaños al a institución y de esta forma contribuir para que los cerca de 1.632 estudiantes del Megacolegio puedan llegar y salir de sus clases de manera segura y tranquila.