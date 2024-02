Protestas en el corregimiento El Centro por el despido de trabajadores petroleros tercerizados

“La protesta se da por unos hechos ocurridos el pasado miércoles 31 de enero, tras el despido de personal por parte de la empresa UT Mantenimiento y Masa, alegando reducción laboral. Lo que hemos venido identificando es que no hay motivo causal para tomar esta decisión, no hay algo que sustente esa reducción laboral y aparte de eso hay un caso de un trabajador que tiene una condición de salud en la actualidad, la cual se ha puesto en conocimiento y aun así, la empresa de manera arbitraria le termina su contrato. Es un despido que no es justo de más de 8 personas que hacen parte de una cuadrilla de UT Mantenimiento y de Masa que saca un trabajador con una condición de salud, con tres hernias”, explicó.

