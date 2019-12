Eljach tiene sus dudas

Acerca de la idea de que el proyecto de la Ptar San Silvestre empiece sin una interventoría, el alcalde electo de Barrancabermeja, Alfonso Eljach, se mostró en total desacuerdo.

“... El Gobierno ha dicho que va a continuar, después de esa liquidación, con una vigilancia que se haría con Aguas de Barrancabermeja de manera directa. Nosotros hemos manifestado también puntualmente una observación, y es que un proyecto tan importante debería estar todo el tiempo con una interventoría.

He dejado la observación del alto riesgo que puede tener el hecho de ejecutar el contrato, firmar un acta de inicio e iniciar actividades sin una interventoría”, dijo Eljach.

Según agregó el mandatario electo, la espera de este proyecto ha sido mucha y no ve por qué no se pueda esperar un par de meses para darle total transparencia al proyecto.

“Llevamos con la plata guardada en los bancos 10 años y por dos meses no creemos que vaya a haber un desequilibrio financiero. Me preocupa porque tiene que ver con la vida de los barranqueños y me preocupan los faltantes que tiene el proyecto.

Vamos a mirar la decisión que tomen las partes y vamos a analizarlo. Nos han dicho que la próxima semana quedaría resuelto el tema”, puntualizó Alfonso Eljach Manrique.