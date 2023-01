Diana Torcoroma, secretaria de espacio público de Barrancabermeja, aseguró que avanza el proceso para la reubicación de vendedores de pescado informales asentados frente al puerto de embarcaciones menores, en el sector de la Rampa.

La reubicación se dará por las obras contempladas para la construcción del Mercado Pesquero, una de las apuestas del actual gobierno, incluida en el proyecto Distrito Malecón.

“Esta obra está ubicada al frente del puerto de embarcaciones y en esta zona, de la rampa detectamos que hay 46 vendedores informales de los cuales 24 son elegibles, es decir que serán susceptible de reubicación de acuerdo al decreto 0204 del 2022; éste establece que hay dos condiciones por las cuales una personas sale elegible en un proceso de reubicación que son, uno, la configuración del principio de confianza legítima y la otra de acuerdo a unos criterios de vulnerabilidad entre esos económicos; las otras personas que no hacen parte del proceso es que no cumplen los requisitos, por eso no son elegibles”, dijo la funcionaria.

El proceso ya fue socializado con las comunidades y se espera que en próximas semanas se dé, sin contratiempos, “la reubicación será de manera temporal en el puerto de embarcaciones menores; ahí van a permanecer ellos, por el tiempo que demore la obra, la cual está proyectada por ocho meses; es importante decir que ellos a la par entran en un proceso de acompañamiento empresarial para que estén en mejores condiciones para ejercer su labor y también van a tener todo nuestro acompañamiento”, afirmó.

Por su parte, Ulfrán Zambrano presidente de la Asociación de Comerciantes de Pescado de la Rampa, resaltó la necesidad que este gremio tiene de tener un espacio para poder hacer la comercialización de estos productos de manera idónea y conservando las normas de higiene.

“Lo vemos con buenos ojos, porque Barrancabermeja tradicionalmente tiene como tradición que se venda el pescado en la Rampa, pero infortunadamente se invadió el Muelle y eso da pena por el desorden que hay entre los comerciantes en esta zona; por eso vemos con buenos ojos este proceso que va a permitir ordenar la venta de pescado y que sea en un lugar higiénico porque acá lo que hay es caos en la venta de pescado; esperamos que el mercado pesquero sea la solución”, dijo Zambrano.

Se prevé que el proceso de reubicación de los vendedores informales se dé en el mes de febrero, “estamos a la espera de que se firme el acta de inicio de la obra y la interventoría para poder dar inicio al proceso de reubicación que ha surtido todas sus etapas de socialización”, dijo.

Los 22 vendedores que no quedaron incluidos dentro de los elegibles deberán salir de la zona, “a ellos se les ofrece toda nuestra oferta institucional”, dijo la Secretaria De Espacio Público.