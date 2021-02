El llamado a sesiones extraordinarias que hizo el alcalde de Barrancabermeja al Concejo Distrital no empezó de la manera en que se esperaba.

El proyecto de acuerdo 025, que busca avanzar en la construcción de la Casa de la Mujer Empoderada, quedó empantanado y su trámite aún no está claro, según trascendió desde la propia Corporación Edilicia.

De hecho, la sesión no llegó a buen puerto y no se desarrolló el segundo debate del proyecto dado que no existía informe de ponencia y no se aprobaron las actas en la comisión tercera.

Por lo menos así lo manifestó el concejal Jonathan Vásquez (Presidente de la comisión de Obras 2020), quien explicó que esto no quiere decir que el proyecto esté muerto.

“Advertimos que no se cumplió con el lleno de requisitos, porque lamentablemente no se aprobó el acta de la comisión por qué no alcanzaron los tiempos.

El proyecto de acuerdo de la Casa de la Mujer Empoderada, todavía se puede sacar adelante. Desde el Concejo estamos dispuestos a apoyar este tipo de iniciativas en pro de la comunidad”, explicó Vásquez.

Según agregó el concejal, espera que el Gobierno Distrital siga adelante y lo radique nuevamente para poder ser aprobado por parte del Concejo.

Proyecto importante

El concejal Jasser Cruz Gambindo se sumó al debate y ayer explicó cuál fue su cuota de participación en el proyecto de acuerdo 025.

“El 16 de diciembre fue radicado el proyecto y la Mesa Directiva del Concejo Distrital me nombró como ponente. Dos días después le di ponencia positiva al proyecto al ver la importancia que tenía para Barrancabermeja y el Magdalena Medio, especialmente para las víctimas de la violencia.

El concejal Vásquez citó para el 28 de diciembre a primer debate, con la presencia de Gobierno. El debate continuó para el 29 y pasó de manera positiva, pero los tiempos no daban para un segundo debate en 2020”, precisó.

El concejal Cruz coincidió en que la falta de aprobación del acta impidió darle continuidad al proyecto, pero confía en que salga adelante así sea que haya que presentarlo de nuevo.

“Los corporados estamos dispuestos a sacar adelante un proyecto de esta importancia, no somos un obstáculo para este tipo de iniciativas”, puntualizó el concejal Cruz.

Sobre este particular, la secretaria de Mujer y Familia de Barrancabermeja, Malgareth Sánchez, indicó que el Distrito queda a la espera de una revisión que se hará al tema desde el Concejo, para saber en que queda el proyecto de acuerdo de la Casa de Mujer Empoderada.

“Estamos a la espera de una revisión que se va a hacer para saber si debemos, como distrito, presentar de nuevo el proyecto de acuerdo. Se esperaba un segundo debate para tratar el tema de suelos, pero ahora debemos esperar una notificación para saber si habrá segundo debate, como estaba programado”, explicó Malgareth Sánchez.