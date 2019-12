Gran malestar generó entre los representantes del sector cultural de Barrancabermeja el hundimiento del proyecto que cursaban trámite en el Concejo de Barrancabermeja y que buscaba brindar estímulos a dicho sector en la ciudad.

Según las quejas que se escucharon ayer, no hubo voluntad de parte de los corporados frente a este tema y ahora queda esperar si en la vigencia 2020 se le da trámite.

“Ya es la quinta vez que se cita a sesión en plenaria para aprobar el proyecto de estímulos a la cultura, pero vemos que el Concejo no tuvo voluntad política, lo cual retrasa toda la programación en materia cultural para el próximo año.

Como no se da este proyecto, no puede quedar en el Plan de Desarrollo del próximo Alcalde, lo que implica que artista y gestores culturales no podamos acceder a estos estímulos”, dijo Arnulfo Bastos, consejero municipal de cultura.

A juicio de las personas que trabajan en el ámbito cultural del puerto Petrolero, la Administración que mañana asume funciones estaría muy al tanto de estos proyectos y esperan que los tenga en cuenta.

“Esperamos que el alcalde Alfonso Eljach nos dé la mano, la idea es que él presente todos estos proyectos que se hundieron”, agregó Bastos.