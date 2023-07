Se mantiene alerta por brote de dengue en Barrancabermeja

De los 3.144 casos de dengue que se reportaron hasta la primera semana de julio en Santander, 324 fueron notificados en Barrancabermeja, lo que lo convierte en el quinto municipio del departamento con mayores casos registrados hasta dicha fecha. Del total de esa cifra, 163 reportes corresponden a dengue sin signos de alarma y 161 a dengue con signos de alarma; es decir, que en estos eventos los pacientes debieron ser hospitalizados para atender sus afecciones de salud y evitar que se agravaran.

Según Harold Durán, secretario de salud de Barrancabermeja, del total de casos, dos corresponden a dengue grave en una mujer de 50 años y un hombre de 69. Hasta la fecha no se confirma ninguna muerte por esta enfermedad.

“Estamos en una situación de brote, pero tenemos varios frentes de trabajo que nos han permitido tener bajas cifras de mortalidad; hemos tenido dos casos de dengue grave y un caso de sospecha de muerte por dengue que estamos esperando el tema de análisis; no se ha confirmado ni descartado, estamos esperando resultados de patología”, explicó Harold Durán, secretario de salud en Barrancabermeja.

Cabe mencionar que, según el último boletín epidemiológico, los contagios prevalecen en un 56,1 % en personas del sexo masculino. Así mismo, el 52,8 % de los casos ocurrieron en la cabecera municipal y el restante, en zonas rurales.

“Es un comportamiento similar, lo que hemos evidenciando en el campo es que las personas saben convivir con enfermedades de tipo vectorial como estas y saben los cuidados que deben tener. Eso nos ha facilitado más la educación que en el área urbana donde las condiciones son diferentes; eso nos muestra que las labores que venimos realizando desde la secretaría de Salud en esa zona están dando un resultado favorable”, explicó.

Según las características sociodemográficas, el 24 % de los casos se presentaron en adolescencia; el 26 % en niños de 0 a 11 años, el 43 % en adultos entre los 18 y 53 años, y un 7 % en adultos mayores. La mayor población con incidencia de casos ocurre en etapa escolar correspondiendo el 58 %.

No se puede bajar la guardia

Ante la alarma por la persistencia del brote de dengue en Barrancabermeja, la secretaria de Salud ha iniciado campañas de prevención en las que, hasta la fecha, el ‘escuadrón antidengue’ ha visitado más de 4.500 familias del área rural y urbana con el fin de concientizar sobre la alarma que existe y enseñarle a la población cómo evitar la formación de criaderos de zancudos en sus casas. Así mismo, se han hecho recorridos en las instituciones educativas.

“El escuadrón antidengue nos ha permitido tener cifras de mortalidad por debajo del 1 % y es el escuadrón, que ha llegado a un sinnúmero de familias visitadas, lo que nos ha permitido generar consciencia sobre la importancia de eliminar y evitar la formación de criaderos de zancudos y dar a conocer los signos de alarma. Esto nos ha permitido evitar que los casos sean graves o que tengamos que sufrir muertes por la enfermedad”, explicó.

En el área rural, la sensibilización ha llegado acompañando del suministro de un químico que permite a los pobladores almacenar agua, sin el riesgo de que los tanques o recipientes se conviertan en focos de reproducción de zancudos posiblemente transmisores.

“La secretaria de salud de Santander nos ha suministrado un químico sobre todo para poblaciones rurales dispersas en donde deben albergar agua; a ellos le estamos suministrando un químico, de manera concertada que permite que puedan mantener al agua para usos diferentes al consumo, sin que generan larvas y zancudos transmisores del dengue”, dijo el funcionario.

Las medidas seguirán implementándose en el entendido que el municipio sigue siendo clasificado de muy alta transmisión. El brote continua.

No automedicarse

Ante los signos de alarma, entre los que se encuentran dolores articulares, fiebres, malestar general, dolor en la parte de atrás de los ojos, entre otros, las autoridades de salud recomiendan no automedicarse.

“Aquí hay algo importante, y es que no se recomienda en este caso automedicarse. Esos síntomas a veces parecen superficiales, que la gente cree que es cualquier cosa y dice que se toma algo en casa y ya; pero es importante decir que el dengue, cuando el virus está en nuestro cuerpo no puede recibir ningún tipo de medicamento tipo aynes, que son por ejemplo entre los más comunes, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, el advil, y todos los que sean de esta familia que están contraindicados porque generan efecto sobre las plaquetas que al final, me van a generar un dengue grave.”

Por ende, la recomendación es ir a consulta médica o ambulatoria dependiendo de la intensidad o gravedad de los síntomas.