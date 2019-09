Barrancabermeja, además de ser conocida por su riqueza cultural y gastronómica o por ser el ‘hogar’ de una de las refinerías más importantes del país, también lo es por su caluroso clima. Según datos entregados por el Ideam, en un día normal la temperatura de ‘La Bella Hija del Sol’ puede llegar hasta los 34°C y su promedio no baja de los 33°C. Es por esto que se posiciona como una de las ciudades más calurosas de Colombia.

A pesar de esto, existen barranqueños que no utilizan protección alguna en contra de los rayos del sol, los cuales en este lugar parecen ‘pegar doble’.

Eduardo Arias, un joven que realiza actividades físicas en el Parque Infantil a ‘pleno rayo del sol’, comentó que durante toda su vida jamás se ha protegido en contra de la luz solar.

“No me cuido de los rayos del sol, la verdad no tomo mucho en cuenta eso. No me echo bloqueador y hago ejercicio sin camisa durante más de una hora. Lo único que utilizo así son las gafas y la gorra”, dijo Arias.

Muchas personas no son conscientes de lo peligroso que puede llegar a ser exponerse al sol a tan altas temperaturas, por eso Vanguardia habló con el dermatólogo Donaldo Ortiz Latorre, quien contó los peligros a los que se exponen los barranqueños que no utilizan medidas de seguridad.

“El sol tiene tres rayos, de los cuales son 2 los que pueden generan cáncer. Las horas en que más hacen daño estas radiaciones es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde”, manifestó el dermatólogo.

El experto también contó que las personas de color son menos propensas a sufrir enfermedades de la piel, ya que poseen en su interior mayor cantidad de una sustancia conocida como melanina, la cual funciona como un factor de protección a los rayos del sol.

Del mismo modo, Ortiz dijo que además del cáncer de piel, existen otros riesgos a los que se exponen las personas que no se protegen.

“El sol produce envejecimiento y cáncer porque altera el ADN. Además, está asociado con leucemia. Está comprobado que si se coge la piel y se le ponen unas bacterias y radiación ultravioleta, esas bacterias se multiplican más”, comentó el experto.

La comunidad cree que por usar mangas licradas -como es común verlo en los motociclistas- se está protegiendo de los rayos del sol, pero la defensa que brinda este tipo de tela es casi nula. Por eso el dermatólogo informó que las mejores medidas de protección, más allá de usar bloqueador y de guardarse en la sombra, es utilizar ropa de algodón que cubra casi la totalidad del cuerpo.

Estudios realizados por el Instituto Nacional de Cancerología evidenciaron un crecimiento de los casos de cáncer de piel en los últimos años, incluso por encima de otros tipos de cáncer como el de mama o del sistema gastrointestinal.