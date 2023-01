Luego de una reunión que se adelantó el pasado miércoles en el municipio de Cimitarra, entre funcionarios de la Alcaldía, el delegado territorial del Ministerio de Educación y la firma contratista que tiene a cargo las obras de construcción de aulas escolares, cafetería y unidades sanitarias del colegio Integrado del Carare (CIC), se dio el anuncio de la activación de los trabajos, que habían sido suspendido desde hace dos meses.

“Recibimos con beneplácito el anuncio de reactivación de las obras del colegio CIC la zona de secundaria, según calculan ellos, las obras estarían en el mes de mayo”, dijo Juan Pablo Cueto Serrano, secretario de Planeación del municipio.

Las demoras no solo en esta obra, sino en otra que se adelanta por parte de la alcaldía del municipio en la sede de primaria, dificulta el proceso académico en la institución, “en la Cica Secundaria se están construyendo doce aulas, comedor y baterías sanitarias y en la de primaria, en donde construyen la primera planta que también ha tenido contratiempos; todo esto nos perjudica y esperamos que sean entregadas antes que se nos meta ley de garantías, porque los más perjudicados somos nosotros, estamos en hacinamiento y nos están pidiendo cupos y no podemos aumentar porque con la infraestructura que tenemos no podemos hacer más matrículas porque el espacio no nos da más”, dijo el rector, Pedro Forero.

En los trabajos que se adelantan en el área de bachillerato se invierten más de $3.000 millones, con recursos provenientes del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (FIEE) del Gobierno Nacional; mientras que los que se adelantan en la zona de secundaria se invierten más $1.000 millones, con recursos provenientes regalías.

“Nosotros hacemos un llamado a todas las entidades que vigilan el cumplimiento de estos contratos, Contraloría, Procuraduría, a todas las “ías” para que vigilen y hagan cumplir estos contratos, porque vemos que dejan tiradas las obras, cambian de contratistas y los más perjudicados son los estudiantes”, dijo el rector.

En el Colegio Integrado de Cimitarra estudian, en las áreas de primaria, secundaria y en la granja productiva, más de 2.000 estudiantes.