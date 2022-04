El contrato de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, fue entregado al consorcio PTAR San Silvestre en el año 2016, que inicialmente tuvo como contratistas a las empresas Aqualia y Construvicol; la primera cedió su participación a Fypassa y la otra, como se plasmó en el otrosí modificatorio Número 5 de noviembre de 2021, abandonó el proyecto dando paso a la empresa Macromed SAS. La interventoría ya había abandonado el proyecto en el año 2019, lo que retrasó el inicio de obras.

La situación de abandono por parte del segundo contratista, que era desconocida, generó preocupaciones en diferentes sectores de Barrancabermeja, frente a la suerte del proyecto. Raúl Barba, director de la Corporación Observatorio de Desarrollo Territorial, dijo que lo que está ocurriendo es muestra de que algo grave pasa al interior de la construcción de la PTAR.

“Las dos empresas iniciales ya no están, que era Acualia y Construvicol; no es normal que la gente se vaya, deje los contratos y sobre todo cuando éste es un proyecto que tiene la plata en bancos, ellos no pueden decir que no hay plata, hay otras razones y deben ser muy fuertes para que uno deje tirado un contrato”, dijo Barba.

Por su parte Óscar Sampayo, integrante del Grupo de Estudios Ambientales GEAM, cuestionó el hecho de que esta información no se hizo pública en el momento”, los contratos deben tener transparencia, accesibilidad y también publicidad y nos extraña que un alcalde como el que hay y una administración de aguas que todo lo publicita, no hayan hecho mención al respecto”, destacó.

A eso se suman, según Raúl Barba, las dudas sobre la idoneidad del nuevo contratista, “es poca información la que hay, sabemos que es una empresa dedicada al suministro de productos químicos, en una investigación que hizo la Corporación Yariguies se evidenció que la sede de esta empresa en Bogotá, es una casa, no hay mayor información porque esa información no se ha hecho pública , Aguas debe explicar por qué aprobó la sesión, qué va a pasar con las aseguradoras, ellos van a responder por un trabajo que van a desarrollar empresas que no hicieron los diseños iniciales, esto es un lío completo” , dijo Barba.

El mayor temor es que el pr oyecto ambiental más importante de Barrancabermeja, termine convertido en un elefante blanco.