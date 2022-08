El pasado 23 de mayo la Alcaldía de Barrancabermeja anunció el inicio de obras de pavimentación en rígido en la vía principal del barrio Villarelys II, que conecta con la vereda la Independencia en la comuna siete del Distrito. Son 347 metros de vía que están en pésimo estado y que por más 20 años las comunidades esperaron a que fueran recuperados.

Sin embargo, el pasado 16 de julio, dos meses después del inicio de obra, los trabajos se suspendieron por líos con el contratista. “Había un contratista que había adjudicado la gobernación y se fue, abandonó la obra y además de eso le estaban adeudando dineros a los volqueteros que trabajaron para ellos”, dijo Yamile Ortega, líder de la vereda La Independencia.

Ante esta parálisis en las obras, la Gobernación de Santander anunció, luego de una audiencia de incumplimiento, que el contratista cedería el contrato, “se aplicó cláusula de incumplimiento al contratista y la va a ceder, es más fácil que la ceda a que se liquide (...) simplemente frente a la situación, hay un contratista que se ganó la licitación que hoy de pronto no está en la capacidad o no quiere ejecutarla y decidió cederla, sino es así nos vemos obligados a abrir de nuevo un proceso licitatorio”, dijo en su momento Mauricio Aguilar, mandatario de los santandereanos.

Después de 20 días de suspensión, la comunidad asegura que apareció un nuevo contratista, pero que temen que sea el mismo con una razón social diferente.

“Ingresa otra firma llamada Inversiones y proyectos de Altamira, y llegan a hacer una demolición del manjol pero no cuenta con la comunidad, empiezan a trabajar, no nos cuenta en que porcentaje reciben la obra, qué van a realizar, el plan de trabajo, cual es la nómina; empiezan a laborar con trabajadores que ellos traen de afuera y unos que son de la misma firma anterior, entonces lo único que cambia es la razón social, no hubo cambio de firma, por eso nosotros ayer hicimos parar la obra; porque no es justo que empiecen a hacerlo y no tengan la delicadeza de contar con la junta o con la veeduría que nosotros tenemos”, dijo la líder comunitaria.

Por su parte, Carlos Alberto Garrido Ríos, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Villarelys y miembro de la veeduría ciudadana, agregó que lo que exige la comunidad es que haya una socialización antes de que se retomen los trabajos, “ellos quieren hacer las cosas como ellos quieran; solo se nos presentan y ya, nosotros lo que decimos es que nos presenten el avance de obra de manera formal y ellos llegaron de manera arbitraria a trabajar y así no es. No vamos a permitir que vengan a hacer lo que ellos quieran”, dijo el líder.

Hasta tanto eso no suceda, la comunidad asegura que no permitirán que se reanuden las obras.