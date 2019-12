Un importante operativo de seguridad es el que despliega por estos días la Policía del Magdalena Medio, que tiene un objetivo claro: frenar la accidentalidad en la vía entre Barrancabermeja y el municipio de Yondó (Antioquia).

Esta importante artería de movilidad vial en la región recibe cada mes un aproximado de 20.0000 mil vehículos, entre particulares y otros al servicio de empresas contratistas.

Asimismo, según las estadísticas de las autoridades, la accidentalidad en este tramo vial, ha dejado siete personas muertas este año, por lo cual se constituye en un punto de referencia para esta clase de campañas de prevención.

Uno de los uniformados que lidera esta campaña es el intendente Gelver Rojas, miembro de la Unidad de Prevención Vial de la Policía del Magdalena Medio, quien advierte que en la mayoría de los casos de accidentes este año hubo motocicletas involucradas, pero no quiere decir esto que los demás vehículos no hayan tenido participación en las cifras.

“Desafortunadamente en este 2019 hemos tenido siete víctimas mortales y hay que decir que en la mayoría de estos casos estuvo presente la motocicleta; sin embargo, no queremos estigmatizar a estos conductores, sino buscamos es hacer la invitación a la prudencia”, explicó.

Igualmente señaló que “como contribuimos a disminuir la accidentalidad: no haciendo maniobras riesgosas, no excediendo los limites de velocidad, no mezclando alcohol y gasolina, que es un tema que para estas fechas se vuelve recurrente en el país. La idea es compartir en familia, no esperar a vernos inmersos en un infortunio”.

“Tómate tu tiempo”

La Policía de Carreteras del Magdalena Medio viene adelantando una campaña denominada “Tómate tu tiempo llega seguro”, con la cual esperan que este fin de año y las fechas de enero de alto flujo vehicular no se empañen con muertes en accidentes de tránsito.

“La Dirección de Tránsito y Transporte de la seccional Magdalena Medio viene realizando una serie de campañas con la intención de mostrar la importancia que debe haber por el cumplimiento y respecto por las normas de tránsito. Hay que mantener conductas seguras en la vía y evitar el aumento de la accidentalidad vial”, puntualizaron las autoridades.