Luego de tres días de protestas, las 16 asociaciones de trabajadores de la industria del petróleo levantaron los bloqueos y las manifestaciones que sostenían en las puertas de ingreso a la Refinería de Barrancabermeja, desde el pasado lunes, para exigir la inclusión de la mano de obra local.

El consenso se logró luego de mesas de trabajo que se adelantaron en conjunto con representantes de Ecopetrol y empresas contratistas de la industria del petróleo.

“Llegamos a un acuerdo con Ecopetrol y las contratistas, y los representantes de los gremios; avanzamos en acuerdos; realmente la mano de obra estaba siendo desplazada con una contratación de foráneos y gracias a esta lucha y la unión, establecimos compromisos para que nos tengan en cuenta de acá en adelante en las próximas convocatorias que era la exigencia central”, dijo Jhonny Franco Franco, presidente de la Asociación de Técnicos Electricistas e Instrumentistas.

Los puntos acordados, según el líder de los trabajadores, garantizarán la inclusión de la mano de obra local y permitirán que se haga veeduría a la contratación por parte de las contratistas.

“Ellos se comprometieron a que en las próximas convocatorias de oportunidades laborales la mano de obra calificada y no calificada fuera 100% barranqueña sin necesidad de traer foráneos; además de eso, nosotros hemos notado que hay falencias con la carta territorial y dentro de los puntos se estableció que nuestra veeduría haga un acompañamiento a la secretaría del Interior para registrar a todas las personas que están laborando y revisar cuales fueron las condiciones para que se les avalara la carta territorialidad y que podamos constatar si hay o no irregularidad... nosotros fuimos a hacer veeduría y todos tienen carta y ahí hay una problemática grande porque eso se convirtió en un negocio de bolsillo”, dijo.

Otro de los puntos acordados tienen que ver con las garantías a los líderes de la protesta y que actualmente están laborando. “La idea es que no haya represalias y que no se vete a las personas que están liderando las asociaciones y, además, que se respeten los salarios a los trabajadores que no pudieron ingresar en estos días”, añadió.

El impacto de la protesta

Ecopetrol informó que a causa de las protestas que se adelantaban desde hace tres días, la refinería de Barrancabermeja redujo la carga de crudo diaria en el complejo industrial.

“Hasta el pasado martes, 280 carrotanques no habían podido ingresar a cargar productos en el llenadero. Por lo anterior, la Refinería tuvo que reducir la carga de crudo de 227 mil o 220 mil barriles por día”, informó Ecopetrol.

Y agregó que, ante esta situación, se debió activar un plan de contingencia para garantizar el suministro normal de combustible al país.