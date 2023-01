Triple bloqueo campesino a Barrancabermeja

Por su parte, Mauricio Meza, integrante de la Corporación Compromiso, dijo que luego del paro, esperan tener una respuesta positiva en favor de las comunidades, “es un paro total en la vía; estaremos día y noche hasta que se revoque la licencia; hoy se reúnen los directivos de la CAS y esperamos que tomen esa decisión porque si no los campesinos van a seguir protestando que es la única alternativa que queda, porque fuimos a las CAS, se hicieron las acciones jurídicas y no se pudo; esperamos que hoy determinen el futuro de esta mina Colcco”, dijo.

El viacrucis de los viajeros

Cientos de conductores y viajeros quedaron atrapados en medio de las manifestaciones que se adelantan en distintos puntos de Barrancabermeja, algunos aseguraron que viven un verdadero drama.

“Estoy desde las 7:00 a.m. vengo de La Dorada e iba para Cartagena, estoy muy afectado porque voy a una cuestión de trabajo y si no me presento pierdo el trabajo” Cristian Torres, viajero.

“Nos vemos afectados al máximo y nosotros no tenemos que ver nada con eso, deberían protestar en la alcaldía o en la Gobernación, salimos de Curumanì a las 8: 00 p.m.., llegamos a Barranca y vamos para Cartagena, llevamos más de seis horas de retraso y tenemos un desgaste”, dijo Alfredo Alvarado; conductor

“Yo soy diabética, tengo una infección urinaria y tenía una operación, me piden que muestre los exámenes y no ha sido posible; si no paso pierdo esta operación, yo no puedo dejar de comer y estamos acá atrapados y voy a perder mi operación porque estoy esperando hace dos años esta cirugía”, Andrea Almarales, viajera.

“Voy para Barranquilla, tenía que estar el mismo día y ya no llego pero eso está bien porque es la única manera que tiene la gente de que los escuchen”, José Gómez, conductor.