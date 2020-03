El caso que encendió la polvareda

El viernes se conoció el caso de un paciente que ingresó a la clínica San José, luego de presentar tos en su lugar de trabajo.

Por recomendación de sus compañeros acudió, ya que había regresado de Francia hacía un par de días y quería despejar sospechas.

“El paciente recibió atención médica, es un ciudadano barranqueño que viajó a Francia y regresó al país el 24 de febrero. No es una afección, no clasifica como respiratoria grave. No tuvo fiebre nunca, ni tuvo gran dificultad”, explicaron las autoridades.

Finalmente, el reporte oficial advierte que dicho paciente aseguró sentirse bien.

“Consultó más por la presión en el trabajo porque estaba tosiendo, así que le pidieron ir a consulta. El médico especialista en Medicina Interna dio un parte médico que estableció que efectivamente se descarta coronavirus”, agregaron desde la Clínica San José.

Cabe señalar que en Colombia aún no se conoce ningún caso de coronavirus.